https://sputnik-georgia.ru/20250911/troe-chelovek-zaderzhany-posle-potasovki-u-predvybornogo-shtaba-kaladze-v-tbilisi-294891547.html

Трое человек задержаны после потасовки у предвыборного штаба Каладзе в Тбилиси

Трое человек задержаны после потасовки у предвыборного штаба Каладзе в Тбилиси

Sputnik Грузия

Правоохранительные органы призывают все стороны выражать политические взгляды мирным путем 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T13:51+0400

2025-09-11T13:51+0400

2025-09-11T13:51+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Трое человек – два сторонника правящей партии "Грузинская мечта" и участница антиправительственных акций протеста – задержаны в рамках расследования инцидента у предвыборного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили 8-9 сентября, говорится в заявлении МВД Грузии. Штаб кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе открылся на проспекте Меликишвили 3 сентября. Ежедневно там проходят акции протеста. У здания в вечерние часы собираются противники власти, а внутри – сторонники "Грузинской мечты". Акции протеста 8 и 9 сентября переросли в столкновения. Разрядить обстановку удалось лишь полиции.В ходе расследования было установлено, что обвиняемые в групповом насилии во время акции протеста у предвыборного штаба Каладзе напали на участников акции. Один из них ударил женщину. Что касается Диасамидзе, то она повредила предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси. МВД призывает всех причастных к событиям лиц сотрудничать со следствием и являться по повестке в соответствующие отделения. Кроме того, МВД продолжает активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений. По каждому факту нарушения закона правоохранительными органами будет принято соответствующее правовое решение. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Посол Германии разжигает экстремизм в грузинском обществе – Каладзе>>Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе