В Грузии задержан оппозиционный политик за попытку дачи взятки – СГБ
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Оппозиционера Левана Хабеишвили арестовали по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.На брифинге в СГБ уточнили, что Хабеишвили публично обещал силовикам 200 тысяч долларов, если те не будут исполнять свои обязанности во время акций протеста. В ведомстве отметили, что действия политика носили продолжительный характер. В случае признания виновным Хабеишвили грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Кроме него также был задержан политик Муртаза Зоделава. Его обвиняют в попытке скрыть телефон Хабеишвили и применении насилия в отношении сотрудников СГБ. За эти действия ему может грозить от 2 до 5 лет заключения.СГБ призывает граждан соблюдать закон и выражать свои политические позиции исключительно мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, сгб
17:12 11.09.2025 (обновлено: 18:06 11.09.2025)
СГБ призывает граждан соблюдать закон и выражать свои политические позиции исключительно мирным путем
