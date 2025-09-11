https://sputnik-georgia.ru/20250911/v-gruzii-zaderzhan-oppozitsionnyy-politik-za-popytku-dachi-vzyatki---sgb-294898601.html

В Грузии задержан оппозиционный политик за попытку дачи взятки – СГБ

В Грузии задержан оппозиционный политик за попытку дачи взятки – СГБ

Sputnik Грузия

СГБ призывает граждан соблюдать закон и выражать свои политические позиции исключительно мирным путем 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T17:12+0400

2025-09-11T17:12+0400

2025-09-11T18:06+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275088755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a65f43e8788cd38b47a3a434e9d52381.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Оппозиционера Левана Хабеишвили арестовали по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.На брифинге в СГБ уточнили, что Хабеишвили публично обещал силовикам 200 тысяч долларов, если те не будут исполнять свои обязанности во время акций протеста. В ведомстве отметили, что действия политика носили продолжительный характер. В случае признания виновным Хабеишвили грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Кроме него также был задержан политик Муртаза Зоделава. Его обвиняют в попытке скрыть телефон Хабеишвили и применении насилия в отношении сотрудников СГБ. За эти действия ему может грозить от 2 до 5 лет заключения.СГБ призывает граждан соблюдать закон и выражать свои политические позиции исключительно мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван хабеишвили, сгб