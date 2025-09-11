В Тбилиси стало на две отремонтированные улицы больше
© Courtesy of Tbilisi City Hall Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Подписаться
Общая стоимость работ составила 24 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила полную реконструкцию улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Вакийском районе столицы, сообщили в пресс-службе городских властей.
Общая стоимость работ составила 24 млн лари. Работы проводились на площади 13 тысячи кв. м: от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе (дом №6). Была проведена как полная реконструкцию подземных коммуникаций, так и обустройство дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
"Мы завершили еще один масштабный и важный инфраструктурный проект – реабилитацию улиц Чолокашвили и Церетели в районе Ваке. Ситуация здесь была крайне сложной. Поэтому первым делом мы полностью обновили и отремонтировали подземные коммуникации", – заявил мэр столицы Каха Каладзе.
В рамках проекта были обустроены подземные мусоросборные системы и установлены опоры освещения.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
"Работать приходилось круглосуточно, что, учитывая шум, создавало большие неудобства. Я хотел бы поблагодарить местное население за терпение и сотрудничество, ведь именно при их участии в столице реализуются подобные проекты", – сказал Каладзе.
За несколько месяцев мэрия заменила и отремонтировала сети водоснабжения, канализации, водоотведения и газоснабжения. Также были проложены подземные электропровода, обустроены тротуары и адаптированы для лиц с ОВЗ.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
Отремонтированные улицы Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
В целях безопасности на прилегающей к кладбищу Ваке территории была возведена железобетонная подпорная стенка.
На завершающем этапе проекта были установлены системы полива, высажено 180 саженцев различных видов, а также уложено газонное покрытие на площади 2,1 тысячи кв. м.
Мэрия Тбилиси начала капитальный ремонт улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели 22 мая 2025 года.