https://sputnik-georgia.ru/20250911/v-tbilisi-stalo-na-dve-otremontirovannye-ulitsy-bolshe-294853376.html

В Тбилиси стало на две отремонтированные улицы больше

В Тбилиси стало на две отремонтированные улицы больше

Sputnik Грузия

Общая стоимость работ составила 24 миллиона лари 11.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-11T11:52+0400

2025-09-11T11:52+0400

2025-09-11T11:52+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294852715_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_45bb41ed0eed2364980ef36243042a0c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила полную реконструкцию улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели в Вакийском районе столицы, сообщили в пресс-службе городских властей. Общая стоимость работ составила 24 млн лари. Работы проводились на площади 13 тысячи кв. м: от территории, прилегающей к парку Ваке, до Цхнетского шоссе (дом №6). Была проведена как полная реконструкцию подземных коммуникаций, так и обустройство дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами. "Мы завершили еще один масштабный и важный инфраструктурный проект – реабилитацию улиц Чолокашвили и Церетели в районе Ваке. Ситуация здесь была крайне сложной. Поэтому первым делом мы полностью обновили и отремонтировали подземные коммуникации", – заявил мэр столицы Каха Каладзе. В рамках проекта были обустроены подземные мусоросборные системы и установлены опоры освещения. "Работать приходилось круглосуточно, что, учитывая шум, создавало большие неудобства. Я хотел бы поблагодарить местное население за терпение и сотрудничество, ведь именно при их участии в столице реализуются подобные проекты", – сказал Каладзе. За несколько месяцев мэрия заменила и отремонтировала сети водоснабжения, канализации, водоотведения и газоснабжения. Также были проложены подземные электропровода, обустроены тротуары и адаптированы для лиц с ОВЗ. В целях безопасности на прилегающей к кладбищу Ваке территории была возведена железобетонная подпорная стенка. На завершающем этапе проекта были установлены системы полива, высажено 180 саженцев различных видов, а также уложено газонное покрытие на площади 2,1 тысячи кв. м. Мэрия Тбилиси начала капитальный ремонт улиц Какуцы Чолокашвили и Георгия Церетели 22 мая 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе