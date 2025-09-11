https://sputnik-georgia.ru/20250911/zhurnal-time-posvyatil-oblozhku-pamyati-ubitogo-amerikanskogo-aktivista-charli-kirka-294891316.html
Журнал Time посвятил обложку памяти убитого американского активиста Чарли Кирка
Журнал Time посвятил обложку памяти убитого американского активиста Чарли Кирка
Известный американский активист был ранен во время выступления в университете в штате Юта и скончался от ранения 11.09.2025
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Журнал Time в США опубликовал обложку в память о консервативном активисте Чарли Кирке, убитом в результате политического насилия, и призвал положить конец его распространению, сообщает РИА Новости.Издание отмечает, что убийство Кирка может обернуться не только трагедией, но и фактором, способным усилить радикализацию американского общества.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Журнал Time в США опубликовал обложку в память о консервативном активисте Чарли Кирке, убитом в результате политического насилия, и призвал положить конец его распространению, сообщает РИА Новости
Издание отмечает, что убийство Кирка может обернуться не только трагедией, но и фактором, способным усилить радикализацию американского общества.
"Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия", – гласит текст на обложке, на которой под красным кровавым цветом размещена фотография с рокового выступления Кирка.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине.
В 2024 проукраинский радикал безуспешно попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который, однако, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.