Упаковка для принцессы и борьба за кадр: самые смешные фото недели
Упаковка для принцессы и борьба за кадр: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.09.2025, Sputnik Грузия
2025
Упаковка для принцессы и борьба за кадр: самые смешные фото недели

17:09 12.09.2025
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
Журналистка Валерия Вегас позирует на оранжевой дорожке 17-го фестиваля в Витории.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Черном море в Ялте.
2/10
© AP Photo / Chris Pizzello

Марк Коулман делает вид, что душит фотографа Джорджа Пиментела на премьере фильма "Крушащая машина" в Торонто.

© Getty Images / VCG

Большие панды играют в зоопарке Чунцина в Китае.

© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance

Мики Судо и Джоуи Чеснатт сражаются лицом к лицу во время конкурса Smoke's Poutine 2025, Канада.

© AP Photo / Thomas Krych

Члены Партии реформ в масках, изображающих премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, во время ежегодной конференции Партии реформ в Англии.

© Getty Images / Anadolu/Omer Faruk Yalcin

Артист в костюме "Тулутабак" позирует во время празднования 103-й годовщины освобождения Балыкесира от вражеской оккупации, Турция.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкМолодой человек отдыхает на Черном море в Ялте.
8/10
© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei

Человекоподобные роботы от Unitree Robotics готовятся к боксерскому поединку во время Всемирной выставки Smart Industry Expo 2025 в Китае.

© Getty Images / WireImage/Francois G. Durand

Владимир Кошемар принимает участие в премьере фильма "Бугония" и вручении цифровой премии INA Голшифте Фарахани в Довиле.

