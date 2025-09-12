https://sputnik-georgia.ru/20250912/294910392.html
Упаковка для принцессы и борьба за кадр: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.09.2025, Sputnik Грузия
2025
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Europa Press News/Iñaki Berasaluce
Журналистка Валерия Вегас позирует на оранжевой дорожке 17-го фестиваля в Витории.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Черном море в Ялте.
© AP Photo / Chris Pizzello
Марк Коулман делает вид, что душит фотографа Джорджа Пиментела на премьере фильма "Крушащая машина" в Торонто.
© Getty Images / VCG
Большие панды играют в зоопарке Чунцина в Китае.
© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance
Мики Судо и Джоуи Чеснатт сражаются лицом к лицу во время конкурса Smoke's Poutine 2025, Канада.
© AP Photo / Thomas Krych
Члены Партии реформ в масках, изображающих премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, во время ежегодной конференции Партии реформ в Англии.
© Getty Images / Anadolu/Omer Faruk Yalcin
Артист в костюме "Тулутабак" позирует во время празднования 103-й годовщины освобождения Балыкесира от вражеской оккупации, Турция.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкМолодой человек отдыхает на Черном море в Ялте.
© Getty Images / VCG/China News Service/He Penglei
Человекоподобные роботы от Unitree Robotics готовятся к боксерскому поединку во время Всемирной выставки Smart Industry Expo 2025 в Китае.
© Getty Images / WireImage/Francois G. Durand
Владимир Кошемар принимает участие в премьере фильма "Бугония" и вручении цифровой премии INA Голшифте Фарахани в Довиле.
