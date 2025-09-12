https://sputnik-georgia.ru/20250912/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--suprugov-iz-rossii-prigovorili-k-85-godam-tyurmy-294912757.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – супругов из России приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – супругов из России приговорили к 8,5 годам тюрьмы

12.09.2025

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил супругов из России Артема Грибуля и Анастасию Зиновкину к 8,5 годам тюремного заключения за наркопреступления, сообщил телеканал "Имеди". По информации телеканала, супруги являются гражданами России. Во время их личного обыска, а также жилья, правоохранители обнаружили 16 граммов наркотического вещества альфа-ПВП. Кроме того, по данным СМИ, задержание произошло во время протестных акций против правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси, в которых супруги участвовали. Именно с акциями они и связали свое задержание, отрицая вину и утверждая, что запрещенное вещество им подбросили. Как сообщают грузинские СМИ, Грибуль и Зиновкина в знак протеста с приговором приняли решение начать голодовку. Супругов, а также еще одного россиянина, Антона Чечина, задержали в Грузии в декабре 2024 года за наркопреступление. 2 сентября Чечин был приговорен к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Следствие установило, что он незаконно приобрел и хранил у себя 4,3369 грамма наркотического средства альфа-ПВП. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

