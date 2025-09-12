Грузия заинтересована в перезагрузке отношений с США – глава Минэкономики

https://sputnik-georgia.ru/20250912/gruziya-zainteresovana-v-perezagruzke-otnosheniy-s-ssha--glava-minekonomiki-294909522.html

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия заинтересована в перезагрузке отношений с США и возобновлении стратегического сотрудничества, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на встрече с представителями американской бизнес-миссии в Тбилиси. Встреча Квривишвили и представителей бизнес-миссии США состоялась на приеме и. о. посла Грузии в США в Тбилиси. Мероприятие организовало Департамент коммерции США, и в нем также приняли участие представители деловых и правительственных кругов Грузии. В ходе встречи, стороны обсудили возможности двустороннего и регионального сотрудничества между Грузией и США. Квривишвили отметила крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются при инвестициях правительства Грузии и направлены на усиление транзитной функции страны. По словам министра, реализация таких проектов, как автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, обновление портовой инфраструктуры и т. д., поможет Грузии развить и укрепить свою роль в проекте "Среднего коридора" и будет способствовать повышению конкурентоспособности этого маршрута. Квривишвили отметила, что встречи такого формата способствуют сближению двусторонних деловых кругов и улучшению торгово-экономических отношений между странами. Помимо Грузии, американские бизнесмены посетили Казахстан и Азербайджан, ознакомившись с возможностями проекта "Среднего коридора" в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики. Визит был организован совместно с Департаментом коммерции США, Американо-грузинским деловым советом (AGBC), Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) и Американской торговой палатой в Казахстане. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. Между тем при поддержке ряда американских законодателей и представителей грузинской оппозиции, в сенате США обсуждают законопроект MEGOBARI Act, инициированный еще при администрации Байдена. Он предусматривает строгие ограничительные и карательные меры против представителей грузинской власти и всех тек, кто является пособникам "отката от демократии". В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

