15-летняя Текла Экаладзе из Грузии вновь примет участие в проекте "Ты супер!". В новом видео – путь Теклы от маленькой участницы "Ты супер!" до юной певицы... 12.09.2025, Sputnik Грузия
История маленькой девочки из Тбилиси с "очаровательными ямочками на щеках" тронула сердца зрителей еще в 2019 году, когда девятилетняя Текла Экаладзе впервые вышла на сцену международного проекта "Ты супер!". Тогда участие в шоу помогло ей справиться с тяжелой утратой – девочка рано лишилась родителей и нашла поддержку в любви бабушки и теплой атмосфере конкурса.Сегодня Текле уже 15 лет. Она выросла, занимается церковным пением и снова готова вернуться в Москву, чтобы воплотить мечту, которой в свое время помешала пандемия. Теперь это не испуганный ребенок, а уверенная в себе девушка, которая знает, чего хочет.
История успеха девочки из Грузии на проекте "Ты супер!" - видео
15-летняя Текла Экаладзе из Грузии вновь примет участие в проекте "Ты супер!". В новом видео – путь Теклы от маленькой участницы "Ты супер!" до юной певицы, которую поддерживает вся Грузия.
