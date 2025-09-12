https://sputnik-georgia.ru/20250912/istoriya-uspekha-devochki-iz-gruzii-na-proekte-ty-super---video-294909040.html

История успеха девочки из Грузии на проекте "Ты супер!" - видео

15-летняя Текла Екаладзе из Грузии вновь примет участие в проекте "Ты супер!".

История маленькой девочки из Тбилиси с "очаровательными ямочками на щеках" тронула сердца зрителей еще в 2019 году, когда девятилетняя Текла Экаладзе впервые вышла на сцену международного проекта "Ты супер!". Тогда участие в шоу помогло ей справиться с тяжелой утратой – девочка рано лишилась родителей и нашла поддержку в любви бабушки и теплой атмосфере конкурса.Сегодня Текле уже 15 лет. Она выросла, занимается церковным пением и снова готова вернуться в Москву, чтобы воплотить мечту, которой в свое время помешала пандемия. Теперь это не испуганный ребенок, а уверенная в себе девушка, которая знает, чего хочет.

