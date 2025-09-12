https://sputnik-georgia.ru/20250912/korruptsionnyy-skandal-s-eks-ministrom-oborony---eks-premera-garibashvili-zaderzhat-294915559.html

Коррупционный скандал с экс-министром обороны - экс-премьера Гарибашвили задержат?

Коррупционный скандал с экс-министром обороны - экс-премьера Гарибашвили задержат?

Sputnik Грузия

Проблема коррупции чрезвычайно важна для страны, так как любая страна рухнет, если в ней будет коррупция, считают в правящей партии Грузии 12.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-12T21:51+0400

2025-09-12T21:51+0400

2025-09-12T21:51+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

джуаншер бурчуладзе

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

коррупция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282969374_68:191:1539:1018_1920x0_80_0_0_04796c4317d97438cc1d5654da2f7bc9.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили довольно состоятелен, и тяжело представить, что он мог быть причастен к какой-либо коррупционной системе, заявил вице-спикер парламента и один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Вольский ответил на вопрос журналиста о том, будет ли арестован бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, при котором в период его руководства правительством министром обороны был Джуаншер Бурчуладзе, задержанный 11 сентября по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере.При этом, Вольский отметил, что в жизни ничего нельзя исключать. "Мы люди, у нас тоже есть свои слабости...Посмотрим, в любом случае, кем бы он ни был, любой человек, который противостоит государству таким злостным преступлением, как коррупция, всегда будет привлечен к ответственности", - заявил он. По словам Вольского, проблема коррупции чрезвычайно важна для страны, так как любая страна рухнет, если в ней будет коррупция. "То, что произошло, – это плохой факт, я такого и не допускал. Я встречался с Джуаншером пару раз, но никогда бы не подумал, что была создана такая масштабная коррупционная система и что все это вращалось вокруг него. Это плохой факт и для нас, но было бы еще хуже скрывать и не показывать существующую реальность", - отметил Вольский. Политик отметил, что будь то в прошлом или в настоящем, все должно строго контролироваться, оцениваться и приниматься жесткие меры. "Посмотрим, какое решение примет суд. Посмотрим, какую позицию займёт защита. Следствие всё покажет. Мы не должны допустить, чтобы у кого-либо возникли подозрения в попытке сокрытия преступления", — сказал он. Ираклий Гарибашвили объявил об отставке с поста премьер-министра Грузии 29 января 2024 года. С приходом на его должность Ираклия Кобахидзе, сохранился практичсекий весь состав кабмина. Лишь министр обороны Джуаншер Бурчуладзе добровольно ушел с поста. Дело Бурчуладзе Следствием установлено, что по указанию Джуаншера Бурчуладзе его тогдашний заместитель Георгий Хаиндрава, а также начальник Департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури для получения выгоды при содействии близкого родственника министра умышленно создали неконкурентную среду при закупке МО Грузии аппарата магнитно-резонансной томографии, в результате чего были заключены нереальные сделки. А именно, была искусственно завышена реальная рыночная стоимость аппарата МРТ, и Минобороны приобрело его за 3,9 млн лари вместо 2,6 млн. В результате преступных действий ведомству был причинен ущерб в размере 1,3 млн лари. Кроме того, в целях сокрытия источника незаконного и/или необоснованного дохода в особо крупном размере Бурчуладзе предпринял следующие действия: в январе 2025 года семья Джуаншера Бурчуладзе приобрела земельный участок в провинции Малага (Испания) за 544 тысяч евро с расположенным на нем жилым домом. Поскольку Бурчуладзе не мог доказать законное происхождение этой суммы, он и его супруга с целью сокрытия/маскировки реального происхождения денег 9 декабря 2024 года заключили фиктивный договор купли-продажи между женой экс-министра Джуаншера Бурчуладзе и третьим лицом о продаже недвижимости, расположенной в Цхнети за 620 тысяч евро. В действительности семья Бурчуладзе не продала указанное имущество, а целью сделки было лишь сокрытие происхождения суммы, подлежащей переводу в Испанию. Кроме того, были использованы фиктивные кредитные договоры. Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Вышеупомянутым способом Джуаншер Бурчуладзе легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари. Следствие ведется по статьям "Легализация незаконного дохода с использованием служебного положения", а также " Злоупотребление служебными полномочиями". Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. В июле этого года Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, экс-главу департамента закупок, а также родственника министра по обвинению в растрате в крупном размере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, коррупция