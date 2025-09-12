https://sputnik-georgia.ru/20250912/kurs-lari-na-pyatnitsu--26939-gel-294903555.html

Курс лари на пятницу – 2,6939 GEL/$

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6939 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару.

