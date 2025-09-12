https://sputnik-georgia.ru/20250912/massovaya-oblava-v-gruzii-sredi-zaderzhannykh-krupnye-narkorealizatory-294905233.html

Массовая облава в Грузии: среди задержанных крупные наркореализаторы

Массовая облава в Грузии: среди задержанных крупные наркореализаторы

Правительство продолжает активную борьбу с реализацией запрещенных средств в стране 12.09.2025

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сорок два человека задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях, в результате спецоперации МВД за последние сутки в Тбилиси и регионах, говорится в сообщении ведомства. По информации МВД, большинство задержанных – крупные наркореализаторы, а некоторые обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы. Полученные в результате негласных следственных действий, проведенных по решению судьи, доказательства, а именно аудио- и видеозаписи, подтвердили, что большинство задержанных лиц были причастны к схеме реализации наркотиков. В частности, злоумышленники использовали интернет-приложение для хранения наркотиков в определенных местах с целью последующей продажи и рассылали информацию об этом лицам, заинтересованным в их приобретении. Также установлено, что задержанные продавали наркотики различными способами. Сотрудники правоохранительных органов изъяли особо крупное количество различных видов наркотиков, предназначенных для продажи на так называемом черном рынке. Изъяты: героин, кокаин, альфа-ПВП, бупренорфин, субоксин, метадон, кетамин, мефедрон, МДМА, марихуана и другие. Экс-министру обороны Грузии могут предъявить обвинение в клинике>>Если вина будет доказана, задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение. По информации ведомства, цель каждого сотрудника МВД – защитить общество от пагубного воздействия наркотиков и выявить всех лиц, причастных к преступной схеме.Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Согласно представленной "Грузинской мечтой" инициативе, наркоторговля в стране будет внесена в список особо тяжких преступлений наряду с рэкетом, организованной преступностью и преступлениями, связанными с "воровским миром".Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане четырех стран>>Наказание за сбыт наркотиков и психотропных веществ будет в несколько раз выше, чем за хранение и приобретение. При этом для наркопреступлений, совершаемых организованными группировками, в законе будет предусмотрена высшая мера наказания – бессрочное заключение.Также задержанные за любые наркопреступления будут ограничены в правах и им будет в том числе запрещено работать в школах, университетах и баллотироваться на выборах.Кроме того, вводятся штрафы за уклонение от проверки на наркотики при задержании и обоснованном подозрении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

