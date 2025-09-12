https://sputnik-georgia.ru/20250912/papuashvili-liberalnyy-fashizm-porodil-seti-nenavisti-i-vrazhdy-v-gruzii-294907246.html

Папуашвили: "Либеральный фашизм" породил сети ненависти и вражды в Грузии

Папуашвили: "Либеральный фашизм" породил сети ненависти и вражды в Грузии

12.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. "Либеральный фашизм" сформировал в Грузии группы, распространяющие ненависть и вражду через финансируемые иностранными донорами НПО и СМИ, действия которых очевидны и проявляются ежедневно, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Глава парламента отреагировал на убийство американского активиста Чарли Кирка, который получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в университете долины Юта. Впоследствии он скончался в больнице. Под "либеральным фашизмом" правящая партия подразумевает ложь, полную нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования. По словам Папуашвили, трагедия, которая разыгралась в Америке, потрясла общество по всему миру. В том числе и тех людей, которые до сих пор даже не слышали о консерваторе-спикере Чарли Кирке. Это убийство, по словам Папуашвили, вновь ясно показало главную трагедию: идеологи ненависти, агитаторы, сеющие вражду и ненависть, которые фашистским пылом извращают публичное пространство, ослепляют разум уязвимых людей, превращают их в обезличенные существа и делают их не потенциалом, а уже реальными спусковыми крючками. Он обвинил часть медиа, НПО и активистов в создании "сети ненависти", где каждый выполняет свою функцию по разжиганию конфликта и поляризации общества. По мнению главы парламента, так создается атмосфера ненависти, которая отравляет нашу повседневность, наших детей и наше будущее. Он уверен в том, что чтобы противостоять этой ужасной болезни, необходимо больше бдительности и больше доброты, которая обязательно победит зло. Папуашвили подчеркнул, что грузинская культура и история учат бороться со злом не ненавистью, а добром и любовью. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя произошедшее в США убийство, отметил, что трагедия развернулась среди бела дня прямо во дворе университета и вызвала осуждение на самом высоком уровне как со стороны американских политиков, так и представителей администрации Дональда Трампа, включая самого президента. По его словам, речь идет об ужасающем и заслуживающем осуждения факте, который наглядно демонстрирует, к чему приводят действия так называемых псевдолибералов и каким образом они разрушают современный мир. Глава грузинского правительства провел параллель с антиправительственными акциями протеста у предвыборного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, назвав происходящее катастрофической тенденцией. Глава правительства Грузии также осудил реакцию на убийство Кирка представителей радикальной оппозиции в Грузии. В частности, он выделил радость, которая была на лице у члена партии "Ахали" Зураба Парджиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

