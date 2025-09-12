https://sputnik-georgia.ru/20250912/premer-gruzii-o-zapade-oppozitsii-i-buduschem-strany--glavnoe-iz-intervyu-294905528.html

Премьер Грузии о Западе, оппозиции и будущем страны – главное из интервью

Премьер Грузии о Западе, оппозиции и будущем страны – главное из интервью

Sputnik Грузия

Глава правительства Кобахидзе надеется на перезагрузку отношений с Вашингтоном и не видит в оппозиции реального конкурента 12.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-12T12:51+0400

2025-09-12T12:51+0400

2025-09-12T12:56+0400

политика

грузия

новости

сша

вашингтон

ираклий кобахидзе

тбилиси

дональд трамп

саломе зурабишвили

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Текущие события в стране в преддверии выборов в органы местного самоуправления и внешняя политика Грузии – премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на актуальные вопросы в интервью телеканалу "Имеди". Провал MEGOBARI Act в Сенате США и молчание Вашингтона Глава грузинского правительства заявил, что Грузия ждет официального ответа от США на свое предложение о перезапуске стратегического партнерства. По его словам, Тбилиси готов обсудить любые вопросы и начать отношения с чистого листа, следуя конкретной дорожной карте. Пока американская сторона хранит молчание, Грузия проявляет терпение, в том числе ожидая назначения нового посла США. Он также прокомментировал приостановку рассмотрения MEGOBARI Act в Сенате США, отметив, что это положительный знак и свидетельствует о том, что "глубинному государству" не удалось продвинуть свою инициативу. По мнению Кобахидзе, будущее грузино-американских отношений зависит от того, кто победит в политической борьбе в США – администрация Дональда Трампа или "глубинное государство". Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Премьер также прокомментировал слушания по Грузии, прошедшие в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе 10 сентября, во время которых звучала критика в адрес действующей власти и призывы к принятию MEGOBARI Act. Он назвал выступавших на заседании Хельсинкской комиссии экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили и экс-министра обороны Тину Хидашели предателями и трагическими фигурами, которые приехали в Вашингтон, чтобы распространять позорную ложь. "Это их личная трагедия, но для нас тоже трагедия – любой грузин, совершающий предательство. Мы не можем отнестись к этому с пониманием или лояльностью", – отметил Кобахидзе. Грузия и ЕС Приостановка безвизового режима с ЕС будет контрпродуктивной и не приведет к серьезным волнениям в Грузии, заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что для страны главным остается защита национальных интересов, и власти намерены отстаивать их до конца. По словам премьера, критики не могут объяснить, почему законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" плохи – они боятся это признать. Он также отметил, что европейская бюрократия находится под внешним контролем, что и привело Евросоюз к сложной ситуации. По его мнению, любые изменения в отношениях между ЕС и Грузией возможны только после окончания войны на Украине. Попытки дестабилизации По словам премьера, грузинские власти постоянно противостоят попыткам устроить революцию, и именно для этого был принят закон о прозрачности. Как он отметил, непрозрачность была главным инструментом для легкой организации переворота. Он добавил, что ресурсы этих сил уже полностью исчерпаны. Также он отметил, что недопустимо, когда около 20 человек блокируют центральные улицы Тбилиси и мешают гражданам. Народ и власти пока смотрят на это терпеливо, но в будущем такие действия будут прекращены, чтобы не допустить их повторения. "Нашему обществу нужно жить спокойно. Это главный интерес – мир, стабильность, развитие. То, что мы видим в лице этих псевдолибералов, – у них не просто противоположные цели, а конкретный заказ. Их задача – нарушить хотя бы немного мир и спокойствие в стране и помешать ее полноценному развитию. Конечно, мы не можем быть к этому лояльны", – подчеркнул премьер. Сюрпризы для радикалов Существуют влиятельные силы, которые хотели реализовать в Грузии сценарий дестабилизации, но правительство смогло этому помешать. Глава правительства добавил, что оппозицию ожидает еще немало "сюрпризов", один из которых – задержание в четверг одного из лидеров "Национального движения" Левана Хабеишвили. Премьер также подчеркнул, что радикальная оппозиция утратила доверие и состоит из людей, потерявших репутацию. По его словам, их действия основаны на примитивных сценариях, написанных при участии внешних сил и спецслужб. Он добавил, что оппозиция фактически "мертва" и не представляет реальной политической силы. Также он отметил, что у правящей партии высокий рейтинг – 65%, и на этом фоне действия оппонентов выглядят как нечто незначительное – "буря в стакане воды".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

вашингтон

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, вашингтон, ираклий кобахидзе, тбилиси, дональд трамп, саломе зурабишвили , европа