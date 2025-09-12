https://sputnik-georgia.ru/20250912/protsess-vosstanovleniya-otnosheniy-gruzii-s-ssha-zapuschen--deputat-sharmanashvili-294906306.html
Процесс восстановления отношений Грузии с США запущен – депутат Шарманашвили
Депутат от "Грузинской мечты" считает, что отношения между странами будут восстановлены, несмотря на тяжелое наследие 12.09.2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/13/292573343_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_d72624165620cffb65244aeb3d91b764.png
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. "Глубинное государство" нанесло серьезный ущерб отношениям между Грузией и США, и их не так просто восстановить, однако процесс уже запущен и логичным завершением станет восстановление стратегического партнерства, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Грузинские власти не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Дональда Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора. По словам Шарманашвили, никто не ожидал назначения нового посла Грузии в США. Но тем не менее Тамар Талиашвили возглавила диппредставительство 10 июня 2025 года. При этом депутат отметил, что вскоре в Грузии будет назначен новый посол США. В настоящее время обязанности посла США в Грузии исполняет Алан Перселл. Робин Данниган объявила о досрочной приостановке своих полномочий в июле текущего года. Ранее, 1 сентября, президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.
грузия, политика, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, джо байден, михаил кавелашвили, тбилиси
Процесс восстановления отношений Грузии с США запущен – депутат Шарманашвили
Депутат от "Грузинской мечты" считает, что отношения между странами будут восстановлены, несмотря на тяжелое наследие
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. "Глубинное государство" нанесло серьезный ущерб отношениям между Грузией и США, и их не так просто восстановить, однако процесс уже запущен и логичным завершением станет восстановление стратегического партнерства, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.
Грузинские власти не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Дональда Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
"Глубинное государство" настолько повредило грузино-американские отношения, что они так просто и быстро не могли бы исправиться. Положительным является то, что США остановили дальнейшее ухудшение", – заявил Шарманашвили.
В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора.
По словам Шарманашвили, никто не ожидал назначения нового посла Грузии в США. Но тем не менее Тамар Талиашвили возглавила диппредставительство 10 июня 2025 года.
При этом депутат отметил, что вскоре в Грузии будет назначен новый посол США. В настоящее время обязанности посла США в Грузии исполняет Алан Перселл. Робин Данниган объявила о досрочной приостановке своих полномочий в июле текущего года.
"Процесс запущен. Невозможно, чтобы такие отношения продолжались долго. Логичным завершением всего этого будет восстановление стратегического партнерства", – отметил Шарманашвили.
Ранее, 1 сентября, президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.
Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.
В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.