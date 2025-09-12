https://sputnik-georgia.ru/20250912/protsess-vosstanovleniya-otnosheniy-gruzii-s-ssha-zapuschen--deputat-sharmanashvili-294906306.html

Процесс восстановления отношений Грузии с США запущен – депутат Шарманашвили

Процесс восстановления отношений Грузии с США запущен – депутат Шарманашвили

Sputnik Грузия

Депутат от "Грузинской мечты" считает, что отношения между странами будут восстановлены, несмотря на тяжелое наследие 12.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-12T14:51+0400

2025-09-12T14:51+0400

2025-09-12T14:51+0400

грузия

политика

новости

сша

вашингтон

дональд трамп

грузинская мечта - демократическая грузия

джо байден

михаил кавелашвили

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/13/292573343_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_d72624165620cffb65244aeb3d91b764.png

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. "Глубинное государство" нанесло серьезный ущерб отношениям между Грузией и США, и их не так просто восстановить, однако процесс уже запущен и логичным завершением станет восстановление стратегического партнерства, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Грузинские власти не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Дональда Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. В правящей партии Грузии Deep State также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти страны подразумевают силы за рубежом, которые имеют влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе такое утверждение рассматривается как теория заговора. По словам Шарманашвили, никто не ожидал назначения нового посла Грузии в США. Но тем не менее Тамар Талиашвили возглавила диппредставительство 10 июня 2025 года. При этом депутат отметил, что вскоре в Грузии будет назначен новый посол США. В настоящее время обязанности посла США в Грузии исполняет Алан Перселл. Робин Данниган объявила о досрочной приостановке своих полномочий в июле текущего года. Ранее, 1 сентября, президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

вашингтон

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, вашингтон, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия, джо байден, михаил кавелашвили, тбилиси