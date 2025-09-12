https://sputnik-georgia.ru/20250912/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-294899786.html

Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?

Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?

Sputnik Грузия

В 2024 году в Грузии собрали и переработали рекордное количество винограда – почти 320 тысяч тонн 12.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-12T10:50+0400

2025-09-12T10:50+0400

2025-09-12T10:50+0400

экономика

грузия

новости

восточная грузия

кахети

национальное агентство вина

кварели

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0d/289872771_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_156eee6b6238bcb0eb649550e6a0e364.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 24 тысяч тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы проходит в Грузии активно, на данном этапе процесс охватил муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахетии начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций. К этому времени виноград на заводы сдали до 1,3 тысячи фермеров. По данным Агентства, переработано до 12 тысяч тонн "саперави", до 7 тысячи тонн "ркацители" и других сортов винограда. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели работает в городе Телави. В нем уже зарегистрировано до 350 винных компаний, 110 из которых уже подключены к процессу приема винограда у фермеров. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,56) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

восточная грузия

кахети

кварели

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, восточная грузия, кахети, национальное агентство вина, кварели