Случай бешенства зафиксирован в Западной Грузии – в селе введен карантин

Случай бешенства зафиксирован в Западной Грузии – в селе введен карантин

В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства 12.09.2025

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Карантин из-за зафиксированных случаев бешенства у собак введен в селе Наджахови Мартвильского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия. Жителя села покусал двухмесячный щенок, мать которого несколько месяцев назад приютила семья. Национальное агентство продовольствия, получив информацию, направило патологический материал для диагностики в лабораторию. Исследование подтвердило наличие бешенства у щенка. В селе начаты мероприятия по ликвидации бешенства: вакцинация животных-носителей, дезинфекция, ограничение перемещения животных, а также надзор за здоровьем бродячих животных. В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства. Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатные прививки от бешенства с целью профилактики и вакцинирует до 300 тысяч домашних животных (собак/кошек). Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак, кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности их собственную жизнь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

