https://sputnik-georgia.ru/20250912/sluchay-beshenstva-zafiksirovan-v-zapadnoy-gruzii--v-sele-vveden-karantin-294900755.html
Случай бешенства зафиксирован в Западной Грузии – в селе введен карантин
Случай бешенства зафиксирован в Западной Грузии – в селе введен карантин
Sputnik Грузия
В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства 12.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-12T09:01+0400
2025-09-12T09:01+0400
2025-09-12T09:01+0400
общество
новости
грузия
западная грузия
самегрело
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24228/13/242281304_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b1c730bb3b8699d767e5de1af80f529b.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Карантин из-за зафиксированных случаев бешенства у собак введен в селе Наджахови Мартвильского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия. Жителя села покусал двухмесячный щенок, мать которого несколько месяцев назад приютила семья. Национальное агентство продовольствия, получив информацию, направило патологический материал для диагностики в лабораторию. Исследование подтвердило наличие бешенства у щенка. В селе начаты мероприятия по ликвидации бешенства: вакцинация животных-носителей, дезинфекция, ограничение перемещения животных, а также надзор за здоровьем бродячих животных. В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства. Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатные прививки от бешенства с целью профилактики и вакцинирует до 300 тысяч домашних животных (собак/кошек). Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак, кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности их собственную жизнь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24228/13/242281304_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_db0170295e7b310817e19a18c9a15f4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, новости, грузия, западная грузия, самегрело
общество, новости, грузия, западная грузия, самегрело
Случай бешенства зафиксирован в Западной Грузии – в селе введен карантин
В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Карантин из-за зафиксированных случаев бешенства у собак введен в селе Наджахови Мартвильского района (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия.
Жителя села покусал двухмесячный щенок, мать которого несколько месяцев назад приютила семья. Национальное агентство продовольствия, получив информацию, направило патологический материал для диагностики в лабораторию. Исследование подтвердило наличие бешенства у щенка.
В селе начаты мероприятия по ликвидации бешенства: вакцинация животных-носителей, дезинфекция, ограничение перемещения животных, а также надзор за здоровьем бродячих животных.
В этом году по всей стране выявлено уже пять случаев бешенства.
Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатные прививки от бешенства с целью профилактики и вакцинирует до 300 тысяч домашних животных (собак/кошек).
Агентство призывает население своевременно вакцинировать своих домашних животных (собак, кошек), чтобы предотвратить заражение бешенством и не подвергать опасности их собственную жизнь.