В российских регионах стартовал Единый день голосования

Тбилиси, 12 сен – Sputnik. В России в Единый день голосования, который пройдет с пятницы по воскресенье, изберут губернаторов в 20 регионах, депутатов региональных парламентов в 11 субъектах, а также пройдут и другие кампании, сообщают РИА Новости.Часть предстоящих кампаний обусловлена изменениями в составе губернаторского корпуса. В ноябре 2024 года президент принял отставки руководителей Тамбовской, Ростовской, Еврейской автономной области и Коми, назначив временно исполняющих обязанности. В декабре досрочно сложил полномочия губернатор Курской области. В феврале Владимир Путин одобрил уход главы Новгородской области, который перешёл на должность заместителя министра транспорта. В марте свои посты покинули главы Свердловской и Оренбургской областей, а также досрочно завершил полномочия губернатор Ненецкого автономного округа.В этом году в числе 20 регионов, где проводятся прямые выборы руководителей субъектов РФ, - Коми, Татарстан, Чувашия, Севастополь, Камчатский, Краснодарский, Пермский края, Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская и Еврейская автономная область. В Единый день голосования выборы депутатов региональных парламентов пройдут в 11 субъектах: Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях. Также выберут депутатов представительных органов 25 административных центров регионов. Всего же с пятницы по воскресенье проведут около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России. Голосование в большинстве регионов продлится три дня. Например, в 19 из 20 регионов, где будут выбирать высших должностных лиц субъектов РФ, на голосование отвели три дня, и лишь в Татарстане избирательные участки будут открыты один день – в воскресенье. Дистанционное электронное голосование в этом году проводится в 24 регионах. Досрочное голосование на выборах губернатора провели в Курской области, где жители Льговского, Рыльского и Хомутовского районов и города Льгов голосовали на дому, а отселенных Суджанского, Глушковского, Кореневского, Большесолдатского и Беловского районов – в пунктах временного размещения. Также досрочно смогли принять участие в выборах избиратели из шести приграничных районов Брянской области, Севастополя и труднодоступных и отдаленных местностей более 20 регионов России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

