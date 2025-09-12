Взрывчатку украинским водителям передали спецслужбы Украины – СГБ Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250912/vzryvchatku-ukrainskim-voditelyam-peredali-spetssluzhby-ukrainy---sgb-gruzii-294908653.html

В СГБ отметили, что рассматриваются и другие версии, в том числе возможная связь данного факта с выборами, назначенными на 4 октября, и планами радикальных... 12.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Взрывчатое вещество гексоген, обнаруженное у задержанных в Грузии двух граждан Украины, передали им сотрудники украинской спецслужбы СБУ, заявили на брифинге в Службе государственной безопасности Грузии. СГБ Грузии раскрыла новые детали следствия по делу о ввозе взрывчатого вещества. Накануне, 11 сентября, в Грузии задержали двух граждан Украины. 10 сентября грузовик с украинскими номерами въехал в страну через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница). В тайниках автомобиля обнаружили спрятанные 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, который, по информации ведомства, значительно мощнее, чем тротил.По информации ведомства, информация о том, что взрывчатку передали сотрудники спецслужб Украины, подтверждается показаниями одного из задержанных, которому было сказано провезти это вещество на территорию Грузии и передать указанному ими (спецслужбами) конкретному лицу. Кроме того, по данным СГБ, несмотря на то что один из задержанных в показаниях указывает на Россию как конечный пункт назначения, якобы для проведения операции "Паутина - 2", оперативные материалы подтверждают лишь одну локацию – жилой дом в тбилисском районе Авлабари. "По этой причине, наряду с другими версиями следствия, ведется активная работа по выяснению того, имеется ли связь между данным фактом и выборами 4 октября, и планами, объявленными радикальными группировками в связи с ними", – сказано в заявлении.В СГБ отметили, что продолжат информировать общественность по данному делу, поскольку считает, что обнародование той части информации, которую могут раскрыть грузинские спецслужбы, важно в превентивных целях обеспечения безопасности страны. Дело о взрывчатке из Украины.По данным СГБ, взрывчатка поступила в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию.СГБ задержала как водителя автомобиля, так и лицо, с которым он связался уже на территории Грузии. При обысках у задержанных нашли восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители, крупную сумму наличных, SIM-карты разных стран, а также кокаин. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатки", а также "Незаконный оборот наркотиков".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

