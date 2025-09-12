https://sputnik-georgia.ru/20250912/zoopark-tbilisi-planiruyut-uskorennymi-tempami-perenesti-na-territoriyu-tbilisskogo-morya-294901830.html

Зоопарк Тбилиси планируют ускоренными темпами перенести на территорию Тбилисского моря

Зоопарк Тбилиси планируют ускоренными темпами перенести на территорию Тбилисского моря

Полноценное оснащение нового тбилисского зоопарка обойдется в 50 млн долларов, при этом уникальность проекта осложняет работу архитекторов и строителей 12.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Нынешний зоопарк в центре Тбилиси не соответствует современным стандартам, поэтому запланирован его перенос на территории близ водохранилища, т. н. Тбилисского моря ускоренными темпами, заявил заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая. После разрушительного наводнения 13 июня 2015 года, когда Тбилисский зоопарк серьезно пострадал и больше половины его обитателей (на тот момент их было 600) погибли, было принято решение о строительстве нового зоопарка на территории Тбилисского моря, площадь которого составит 48 гектаров. Когда новый зоопарк будет полностью открыт и сможет принимать первых посетителей, пока неизвестно. "В городе есть старый зоопарк, перенос которого мы начали на территорию Тбилисского моря. Согласитесь, что нынешний зоопарк уже не отвечает современным требованиям ни в отношении животных, ни в отношении посетителей. Соответственно, мы запланировали ускоренными темпами его перенос", – заявил Басилая.По его словам, в результате появится новое пространство площадью примерно 50 гектаров. "А на территории нынешнего зоопарка будет обустроена рекреационная зона, которая соединится с парком Мзиури. В итоге мы получим единый парк, который объединит районы Ваке и Сабуртало, и общая площадь проекта составит около 25 гектаров", – отметил Басилая. По его словам, проект специфический, так как ранее в Грузии не было опыта реализации подобного проекта, у архитекторов и строителей часто возникают определенные трудности. Как пояснил директор зоопарка, новое пространство будет разделено по биогеографическим регионам: Африка, Кавказ, Азия (тропическая и горная), Южная Америка, Австралия и Северная Америка. В этом году завершится обустройство пространств для регионов Кавказ и Африка, после чего планируется начать обустройство Азии. Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум. Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Окончательное решение о его переносе было принято после трагедии 2015 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

