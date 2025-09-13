https://sputnik-georgia.ru/20250913/eks-ministr-oborony-gruzii-mozhet-stat-figurantom-dela-o-tranzite-vzryvchatki-v-rf-294919787.html

Экс-министр обороны Грузии может стать фигурантом дела о транзите взрывчатки в РФ

13.09.2025

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) изучает вопрос причастности бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая к делу о транзите взрывчатки с Украины в Россию через территорию Грузии. СГБ Грузии 11 сентября сообщила о задержании двух граждан Украины с 2,4 килограммами взрывчатого вещества гексоген, которые они провезли на автомобиле в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. По данным задержанных, взрывчатка впоследствии должна была быть доставлена в РФ. СГБ рассматривает и другие версии, в том числе использование гексогена, анонсировавшей революцию частью оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября. "Служба государственной безопасности не упоминала Бачану Ахалая. Однако события, развивающиеся вокруг него в последние часы, интересны для нас и являются предметом изучения", – заявляют в СГБ. Информация СМИ Ряд СМИ установил связь бывшего министра обороны Бачо Ахалая с украинскими спецслужбами и находящимся на Украине бывшим высокопоставленным чиновником МВД Грузии, а ныне замдиректора контрразведки Украины Гией Лорткипанидзе. По данным СМИ, Ахалая является одним из авторов плана планируемой революции в Тбилиси 4 октября и взятия штурмом парламента и ждал помощи с Украины. По данным СМИ, именно Ахалая занимался координацией доставки груза в тбилисский район Авлабари. Именно этот район СГБ упоминает как конечный пункт доставки в Грузию. Дело о взрывчатке с УкраиныПо данным СГБ, взрывчатка поступила в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. СГБ задержала как водителя автомобиля, так и лицо, с которым он связался уже на территории Грузии. При обысках у задержанных нашли восемь мобильных телефонов, компьютер, электронные носители, крупную сумму наличных, SIM-карты разных стран, а также кокаин. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатки", а также "Незаконный оборот наркотиков". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

