Инвестиция в 120 миллионов долларов – новый завод по розливу "Боржоми" открыли в Грузии
Инвестиция в 120 миллионов долларов – новый завод по розливу "Боржоми" открыли в Грузии
По объемам производства компания IDS Borjomi является лидером рынка бутилированной природной минеральной воды в странах СНГ и Балтии
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый завод по розливу минеральной воды "Боржоми" в селе Квибиси Боржомского муниципалитета обошелся в 120 миллионов долларов, что является крупнейшей инвестицией в этой отрасли за всю историю независимой Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на открытии завода. Проект строительства нового завода мирового уровня реализовывался два года. Площадь предприятия – 48 тысяч квадратных метров. Первоначальная мощность четырех сверхсовременных линий розлива минеральной воды составляет 750 миллионов бутылок в год, а к 2030 году она достигнет миллиарда. "Сегодня мы отмечаем начало нового, еще более амбициозного этапа в истории производства минеральной воды "Боржоми". В результате работ, начатых всего два года назад, здесь, в Квибиси, открылся завод мирового уровня площадью 48 тысяч квадратных метров... Выделенные на этот проект 120 миллионов инвестиций являются крупнейшими в этой сфере за всю историю независимой Грузии", – заявил Кобахидзе. По словам Кобахидзе, "Боржоми" – визитная карточка Грузии во всем мире. По информации главы правительства, завод построен из энергоэффективных материалов, а каждый этап производства соответствует самым высоким международным экологическим стандартам. Все 600 человек, трудоустроенных на предприятии, являются местными жителями. Компания IDS Borjomi Georgia является частью международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi International – крупнейший производитель натуральной минеральной воды. По объемам производства компания является лидером рынка бутилированной природной минеральной воды в странах СНГ и Балтии.
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый завод по розливу минеральной воды "Боржоми" в селе Квибиси Боржомского муниципалитета обошелся в 120 миллионов долларов, что является крупнейшей инвестицией в этой отрасли за всю историю независимой Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на открытии завода.
Проект строительства нового завода мирового уровня реализовывался два года. Площадь предприятия – 48 тысяч квадратных метров. Первоначальная мощность четырех сверхсовременных линий розлива минеральной воды составляет 750 миллионов бутылок в год, а к 2030 году она достигнет миллиарда.
"Сегодня мы отмечаем начало нового, еще более амбициозного этапа в истории производства минеральной воды "Боржоми". В результате работ, начатых всего два года назад, здесь, в Квибиси, открылся завод мирового уровня площадью 48 тысяч квадратных метров... Выделенные на этот проект 120 миллионов инвестиций являются крупнейшими в этой сфере за всю историю независимой Грузии", – заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, "Боржоми" – визитная карточка Грузии во всем мире.
"Боржоми" – не только первое в Грузии предприятие по производству минеральной воды, занимающее лидирующие позиции в отрасли, но и визитная карточка нашей страны во всем мире. Здесь, на этом предприятии, 135-летняя история "Боржоми" встречается с технологиями будущего и современной европейской культурой производства", – заявил он.
По информации главы правительства, завод построен из энергоэффективных материалов, а каждый этап производства соответствует самым высоким международным экологическим стандартам.
Все 600 человек, трудоустроенных на предприятии, являются местными жителями.
Компания IDS Borjomi Georgia является частью международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi International – крупнейший производитель натуральной минеральной воды. По объемам производства компания является лидером рынка бутилированной природной минеральной воды в странах СНГ и Балтии.