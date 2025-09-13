Грузия
Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2025
Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2025
По православному церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме 13.09.2025, Sputnik Грузия
Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2025

01:01 13.09.2025
Подписаться
По православному церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме
По церковному календарю 13 сентября отмечают день памяти святых Киприана, Геннадия и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Положение честного пояса Богородицы

По церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя при императоре Аркадии (395-408).
Великая святыня, вверенная самой Божьей Матерью апостолу Фоме, после Ее Успения преемственно хранилась у благочестивых христиан в Иерусалиме. Через много лет от пояса Богородицы чудесным образом исцелилась супруга императора Льва Мудрого (886-911) Зоя, страдавшая от нечистого духа.
В видении императрице было открыто, что она исцелится от недуга, когда на нее возложат пояс Божьей Матери. По просьбе императора Патриарх, сняв печать, открыл ковчег, в котором хранился пояс Богородицы. Святыня оказалась совершенно целой, неповрежденной от времени.
Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она мгновенно исцелилась. В связи с этим отслужили торжественный благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а пояс положили обратно в ковчег и запечатали печатью.
В память об этом чуде был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Частицы святыни находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирской обители и в Грузии.

Епископ Карфагенский

По церковному календарю 13 сентября поминают священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в первой половине III века.
Родился будущий святой в семье сенатора-язычника в Карфагене (город в Африке). Получив прекрасное образование, Киприан долгое время преподавал в Карфагенской школе красноречие и философию, а все деньги тратил на дорогие пиры.
Приняв крещение в 46 лет, он раздал свое имущество, а сам стал жить в доме пресвитера. По просьбе христиан в 248 году Киприан принял сан епископа города Карфагена. Он вел благочестивую жизнь, подражать которой стремились многие священнослужители и миряне.
Святителя дважды преследовали за исповедание веры – во второй раз его казнили. Многие прихожане с плачем пришли проститься со своим пастырем в день казни. Епископ оставил после себя множество сочинений, в которых излагает православное вероучение и защищает церковное единство. Труды священномученика, не утратившие актуальности до сих пор, Церковь высоко ценит.

Патриарх Цареградский

По церковному календарю 13 сентября поминают святителя Геннадия, патриарха Цареградского.
Предстоятелем Константинопольской церкви он стал в 458-м во время правления Святого Льва Великого (457-474). Патриарх, по словам современников, отличался кротостью, воздержанием и терпеливостью, поэтому сила его святой молитвы была велика.
В одной из столичных церквей как-то стал служить некий священнослужитель по имени Харисим. Он был ленив, а также занимался разбоем и волшебством. Патриарх терпеливо просил его оставить дела, недостойные клирика, но Харисим советов святителя не слушал.
Наказание в несколько ударов также не вразумило нечестивца. Патриарх, видя такое упорство, поручил помолиться своему посланнику от его имени к святому мученику Елевферию, в церкви которого недостойный священник служил.
Посланник от имени Предстоятеля попросил перед гробом мученика о помощи в борьбе с нечестивым церковным служителем. Клирика Харисима на следующий день нашли мертвым.
Святой Геннадий во времена борьбы с различными лжеучениями созвал Поместный собор, на котором осудили монофизитское лжеучение Евтихия и запретили симонию (посвящение за плату в священный сан).
Патриархом Константинопольской Церкви Геннадий был 13 лет. Он стал автором многих богословских сочинений. Святой мирно скончался в 471 году.

Именины

По церковному календарю 13 сентября именины отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Геннадий, Иоанн, Михаил и Мирон.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
