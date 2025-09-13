https://sputnik-georgia.ru/20250913/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-sentyabrya-2025-294777788.html

Какой сегодня церковный праздник: 13 сентября 2025

По православному церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме 13.09.2025, Sputnik Грузия

По церковному календарю 13 сентября отмечают день памяти святых Киприана, Геннадия и других. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Положение честного пояса БогородицыПо церковному календарю 13 сентября отмечают праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахернском храме Константинополя при императоре Аркадии (395-408).Великая святыня, вверенная самой Божьей Матерью апостолу Фоме, после Ее Успения преемственно хранилась у благочестивых христиан в Иерусалиме. Через много лет от пояса Богородицы чудесным образом исцелилась супруга императора Льва Мудрого (886-911) Зоя, страдавшая от нечистого духа.В видении императрице было открыто, что она исцелится от недуга, когда на нее возложат пояс Божьей Матери. По просьбе императора Патриарх, сняв печать, открыл ковчег, в котором хранился пояс Богородицы. Святыня оказалась совершенно целой, неповрежденной от времени.Патриарх возложил пояс на больную императрицу, и она мгновенно исцелилась. В связи с этим отслужили торжественный благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а пояс положили обратно в ковчег и запечатали печатью.В память об этом чуде был установлен праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Частицы святыни находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирской обители и в Грузии.Епископ КарфагенскийПо церковному календарю 13 сентября поминают священномученика Киприана, епископа Карфагенского, жившего в первой половине III века.Родился будущий святой в семье сенатора-язычника в Карфагене (город в Африке). Получив прекрасное образование, Киприан долгое время преподавал в Карфагенской школе красноречие и философию, а все деньги тратил на дорогие пиры.Приняв крещение в 46 лет, он раздал свое имущество, а сам стал жить в доме пресвитера. По просьбе христиан в 248 году Киприан принял сан епископа города Карфагена. Он вел благочестивую жизнь, подражать которой стремились многие священнослужители и миряне.Святителя дважды преследовали за исповедание веры – во второй раз его казнили. Многие прихожане с плачем пришли проститься со своим пастырем в день казни. Епископ оставил после себя множество сочинений, в которых излагает православное вероучение и защищает церковное единство. Труды священномученика, не утратившие актуальности до сих пор, Церковь высоко ценит.Патриарх ЦареградскийПо церковному календарю 13 сентября поминают святителя Геннадия, патриарха Цареградского.Предстоятелем Константинопольской церкви он стал в 458-м во время правления Святого Льва Великого (457-474). Патриарх, по словам современников, отличался кротостью, воздержанием и терпеливостью, поэтому сила его святой молитвы была велика.В одной из столичных церквей как-то стал служить некий священнослужитель по имени Харисим. Он был ленив, а также занимался разбоем и волшебством. Патриарх терпеливо просил его оставить дела, недостойные клирика, но Харисим советов святителя не слушал.Наказание в несколько ударов также не вразумило нечестивца. Патриарх, видя такое упорство, поручил помолиться своему посланнику от его имени к святому мученику Елевферию, в церкви которого недостойный священник служил.Посланник от имени Предстоятеля попросил перед гробом мученика о помощи в борьбе с нечестивым церковным служителем. Клирика Харисима на следующий день нашли мертвым.Святой Геннадий во времена борьбы с различными лжеучениями созвал Поместный собор, на котором осудили монофизитское лжеучение Евтихия и запретили симонию (посвящение за плату в священный сан).Патриархом Константинопольской Церкви Геннадий был 13 лет. Он стал автором многих богословских сочинений. Святой мирно скончался в 471 году.ИмениныПо церковному календарю 13 сентября именины отмечают Александр, Владимир, Дмитрий, Геннадий, Иоанн, Михаил и Мирон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

