Курс лари на субботу – 2,7002 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7002 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару 13.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,7002 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,7002 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.