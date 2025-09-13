https://sputnik-georgia.ru/20250913/kurs-lari-na-subbotu--27002-gel-294916836.html

Курс лари на субботу – 2,7002 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару 13.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,7002 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.

