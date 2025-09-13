Грузия
Курс лари на субботу – 2,7002 GEL/$
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,7002 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.
09:48 13.09.2025
Обменный пункт валюты в старом городе в исторической части столицы
Обменный пункт валюты в старом городе в исторической части столицы
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,7002 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 13 сентября
Кросс-курс основных валют на 13 сентября
Кросс-курс основных валют на 13 сентября
© Sputnik
