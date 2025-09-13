https://sputnik-georgia.ru/20250913/novyy-ogromnyy-park-otdykha-otkryli-v-batumi-294915982.html
Новый огромный парк отдыха открыли в Батуми
Разнообразная инфраструктура предоставит жителям Батуми возможность заниматься спортом на свежем воздухе и качественно отдыхать 13.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый рекреационный парк площадью 20 тысяч квадратных метров открыли в черноморском курортном городе Батуми (Аджария). Новое пространство для отдыха жителей и гостей Батуми открыл председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. По его словам, подобные проекты напрямую способствуют благополучию граждан, формированию и популяризации здорового образа жизни. По его словам, в рамках развития региона важно создавать рекреационные и спортивно-оздоровительные пространства. Строительство парка осуществила компания Silk Road Group, а над проектом дизайна и концепцией работала международная фирма MASU Planning. Новая зона соединяется с Батумским бульваром. При реализации проекта сохранили существующие деревья и высадили более 600 новых, местных и зарубежных пород, а также около 63 тысяч кустарников и цветочных растений. Проект включает в себя площадки для игры в падел, футбольное поле, зоны отдыха и развлечений, пешеходные и велодорожки. Разнообразная инфраструктура предоставит жителям Батуми возможность заниматься спортом на свежем воздухе и качественно отдыхать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый рекреационный парк площадью 20 тысяч квадратных метров открыли в черноморском курортном городе Батуми (Аджария).
Новое пространство для отдыха жителей и гостей Батуми открыл председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. По его словам, подобные проекты напрямую способствуют благополучию граждан, формированию и популяризации здорового образа жизни.
"Парк с особенной концепцией был создан ведущими мировыми дизайнерами. Такие пространства не только украшают город, но и напрямую влияют на благополучие горожан, формирование и популяризацию здорового образа жизни, что является одним из наших главных приоритетов", – заявил Тамазашвили.
По его словам, в рамках развития региона важно создавать рекреационные и спортивно-оздоровительные пространства.
Строительство парка осуществила компания Silk Road Group, а над проектом дизайна и концепцией работала международная фирма MASU Planning. Новая зона соединяется с Батумским бульваром.
При реализации проекта сохранили существующие деревья и высадили более 600 новых, местных и зарубежных пород, а также около 63 тысяч кустарников и цветочных растений.
Проект включает в себя площадки для игры в падел, футбольное поле, зоны отдыха и развлечений, пешеходные и велодорожки. Разнообразная инфраструктура предоставит жителям Батуми возможность заниматься спортом на свежем воздухе и качественно отдыхать.