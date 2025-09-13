https://sputnik-georgia.ru/20250913/novyy-ogromnyy-park-otdykha-otkryli-v-batumi-294915982.html

Новый огромный парк отдыха открыли в Батуми

Новый огромный парк отдыха открыли в Батуми

Sputnik Грузия

Разнообразная инфраструктура предоставит жителям Батуми возможность заниматься спортом на свежем воздухе и качественно отдыхать 13.09.2025

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Новый рекреационный парк площадью 20 тысяч квадратных метров открыли в черноморском курортном городе Батуми (Аджария). Новое пространство для отдыха жителей и гостей Батуми открыл председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. По его словам, подобные проекты напрямую способствуют благополучию граждан, формированию и популяризации здорового образа жизни. По его словам, в рамках развития региона важно создавать рекреационные и спортивно-оздоровительные пространства. Строительство парка осуществила компания Silk Road Group, а над проектом дизайна и концепцией работала международная фирма MASU Planning. Новая зона соединяется с Батумским бульваром. При реализации проекта сохранили существующие деревья и высадили более 600 новых, местных и зарубежных пород, а также около 63 тысяч кустарников и цветочных растений. Проект включает в себя площадки для игры в падел, футбольное поле, зоны отдыха и развлечений, пешеходные и велодорожки. Разнообразная инфраструктура предоставит жителям Батуми возможность заниматься спортом на свежем воздухе и качественно отдыхать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

