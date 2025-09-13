https://sputnik-georgia.ru/20250913/odnomu-iz-liderov-natsdvizheniya-predyavleno-obvinenie-v-prizyvakh-k-sverzheniyu-vlasti-gruzii-294920368.html

Одному из лидеров "Нацдвижения" предъявлено обвинение в призывах к свержению власти Грузии

Хабеишвили и Зоделава задержали 11 сентября по делу о попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов 13.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила официальное обвинение одному из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили, а также его соратнику по партии Муртазу Зоделава. Хабеишвили и Зоделава задержали 11 сентября по делу о попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, на данный момент Хабеишвили предъявлены обвинения в обещании взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичных призывах к свержению власти. Как утверждает следствие, Леван Хабеишвили систематически распространял в публичном пространстве (в телевизионных эфирах и социальных сетях) призывы и обещал сотрудникам Департамента специальных задач Министерства внутренних дел передать 200 тысяч долларов в качестве взятки, в том случае, если они откажутся от участия в учениях и от выполнения возложенных на них служебных обязанностей, в том числе от использования спецсредств на акциях протеста. Также, по версии следствия, Леван Хабеишвили публично обещал выплату указанной особо крупной суммы в качестве взятки тем сотрудникам полиции, которые предоставят ему служебную информацию и секретные материалы. Что касается обвинения в публичных призывах к свержению власти, то, как утверждает следствие, Хабеишвили с июня 2025 года через телевизионные эфиры и социальные сети систематически призывал граждан к совершению таких действий, как свержение государственной власти, и определял конкретную дату и место. Соратнику Хабеишвили по партии Муртазу Зоделава предъявлено обвинение "в незаконном вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела". По версии следствия, Муртаз Зоделава незаконно вмешивался в деятельность следователя СГБ и с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела попытался скрыть мобильный телефон Левана Хабеишвили. Прокуратура намерена требовать помещения в заключение обоих оппозиционеров в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

