Поможет всем: как в Грузии работает служба скорой помощи – видео

13 сентября во всем мире отмечается международный День оказания первой помощи.

В Грузии местные жители и гости из других стран при необходимости могут воспользоваться услугами службы бесплатной скорой медицинской помощи, вызвав бригаду медиков по единому номеру 112. Звонок на этот номер также бесплатный с мобильных телефонов. При этом специалисты службы 112 обязаны стабилизировать состояние пациента и довезти его до ближайшей больницы. Они могут отказаться везти человека в удаленную больницу или в ту, в которой нет мест и пациента могут не принять. Сотрудники службы 112 не обязаны проводить лечение на месте, к чему многие привыкли в старые времена, когда врачи скорой оставались с ними часами. Теперь приоритеты поменялись, и основное лечение и обследования проводятся в клиниках. Для туристов это может вылиться в значительные суммы, поэтому им необходима страховка.

