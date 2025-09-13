https://sputnik-georgia.ru/20250913/pomozhet-vsem-kak-v-gruzii-rabotaet-sluzhba-skoroy-pomoschi---video-294925491.html
Поможет всем: как в Грузии работает служба скорой помощи – видео
Поможет всем: как в Грузии работает служба скорой помощи – видео
13 сентября во всем мире отмечается международный День оказания первой помощи. Эта дата ежегодно празднуется во вторую субботу сентября.
2025-09-13T21:33+0400
2025-09-13T21:33+0400
2025-09-13T23:18+0400
В Грузии местные жители и гости из других стран при необходимости могут воспользоваться услугами службы бесплатной скорой медицинской помощи, вызвав бригаду медиков по единому номеру 112. Звонок на этот номер также бесплатный с мобильных телефонов. При этом специалисты службы 112 обязаны стабилизировать состояние пациента и довезти его до ближайшей больницы. Они могут отказаться везти человека в удаленную больницу или в ту, в которой нет мест и пациента могут не принять. Сотрудники службы 112 не обязаны проводить лечение на месте, к чему многие привыкли в старые времена, когда врачи скорой оставались с ними часами. Теперь приоритеты поменялись, и основное лечение и обследования проводятся в клиниках. Для туристов это может вылиться в значительные суммы, поэтому им необходима страховка.
21:33 13.09.2025 (обновлено: 23:18 13.09.2025)
13 сентября во всем мире отмечается международный День оказания первой помощи. Эта дата ежегодно празднуется во вторую субботу сентября. В этом видео мы расскажем, как работает в Грузии служба "скорой"
В Грузии местные жители и гости из других стран при необходимости могут воспользоваться услугами службы бесплатной скорой медицинской помощи, вызвав бригаду медиков по единому номеру 112. Звонок на этот номер также бесплатный с мобильных телефонов.
При этом специалисты службы 112 обязаны стабилизировать состояние пациента и довезти его до ближайшей больницы. Они могут отказаться везти человека в удаленную больницу или в ту, в которой нет мест и пациента могут не принять.
Сотрудники службы 112 не обязаны проводить лечение на месте, к чему многие привыкли в старые времена, когда врачи скорой оставались с ними часами. Теперь приоритеты поменялись, и основное лечение и обследования проводятся в клиниках. Для туристов это может вылиться в значительные суммы, поэтому им необходима страховка.