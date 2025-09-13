Грузия
Посещаемость природных заповедников Грузии растет
Посещаемость природных заповедников Грузии растет
По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Посещаемость охраняемых территорий Грузии за восемь месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11% и составила 928,9 тысячи человек, сообщило Агентство охраняемых территорий. Из общего числа посетителей 44% – граждане Грузии, а 56% – граждане других стран. Вместе с тем число визитов иностранцев в январе-августе текущего года выросло на 10%. Самые посещаемые объекты:Агентство продолжает активно содействовать развитию экотуризма, целью которого является создание более комфортных и безопасных условий для посещения охраняемых территорий, отмечают в ведомстве.В настоящее время в 12 охраняемых территориях страны реализуется 17 проектов, включающих обустройство и ремонт сети пешеходных маршрутов с размещением соответствующей малой инфраструктуры. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Посещаемость охраняемых территорий Грузии за восемь месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11% и составила 928,9 тысячи человек, сообщило Агентство охраняемых территорий.
Из общего числа посетителей 44% – граждане Грузии, а 56% – граждане других стран. Вместе с тем число визитов иностранцев в январе-августе текущего года выросло на 10%.
Самые посещаемые объекты:
Каньон Мартвили;
Пещера Прометея;
Заповедник Сатаплия;
Национальный парк Мирала;
Каньон Цалка.
Агентство продолжает активно содействовать развитию экотуризма, целью которого является создание более комфортных и безопасных условий для посещения охраняемых территорий, отмечают в ведомстве.
В настоящее время в 12 охраняемых территориях страны реализуется 17 проектов, включающих обустройство и ремонт сети пешеходных маршрутов с размещением соответствующей малой инфраструктуры.
В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов.
По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.
