Ртвели в Грузии: на сбор урожая винограда, как на праздник – фото
Ртвели в Грузии: на сбор урожая винограда, как на праздник – фото
Ртвели – это традиционный грузинский праздник сбора урожая винограда, который отмечается ежегодно в сентябре-октябре и является важной частью национальной... 13.09.2025, Sputnik Грузия
Сегодня ртвели проходит в районах Восточной Грузии и поэтапно охватит всю страну, в зависимости от того, когда там виноград достигнет соответствующей кондиции.
Ртвели в Грузии: на сбор урожая винограда, как на праздник – фото

22:24 13.09.2025 (обновлено: 23:14 13.09.2025)
Ртвели – это традиционный грузинский праздник сбора урожая винограда, который отмечается ежегодно в сентябре-октябре и является важной частью национальной культуры
Сегодня ртвели проходит в районах Восточной Грузии и поэтапно охватит всю страну, в зависимости от того, когда там виноград достигнет соответствующей кондиции.
Ртвели проходит довольно активно в регионе Кахети на востоке Грузии

Ртвели проходит довольно активно в регионе Кахети на востоке Грузии

Винные заводы в регионе Кахети уже переработали до 24 тысяч тонн винограда

Винные заводы в регионе Кахети уже переработали до 24 тысяч тонн винограда

В 2024 году в Грузии собрали и переработали рекордное количество винограда – почти 320 тысяч тонн

В 2024 году в Грузии собрали и переработали рекордное количество винограда – почти 320 тысяч тонн

Урожай собирают сейчас в районах Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани и Кварели

Урожай собирают сейчас в районах Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани и Кварели

Поэтапно ртвели охватит всю страну, в зависимости от того, когда там созреет виноград

Поэтапно ртвели охватит всю страну, в зависимости от того, когда там созреет виноград

Виноград на заводы уже сдали около 1,5 тысячи фермеров

Виноград на заводы уже сдали около 1,5 тысячи фермеров

Круглосуточный штаб для содействия проведению ртвели действует в городе Телави

Круглосуточный штаб для содействия проведению ртвели действует в городе Телави

Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем"

Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем"

До этого, пять лет подряд с 2020 года, правительство субсидировало закупку винограда у фермеров частными предприятиями

До этого, пять лет подряд с 2020 года, правительство субсидировало закупку винограда у фермеров частными предприятиями

Однако теперь решено, что такие субсидии выделяться уже не будут, а остатки винограда закупит госкомпания

Однако теперь решено, что такие субсидии выделяться уже не будут, а остатки винограда закупит госкомпания

Готовность приобрести виноград у фермеров выразили 350 частных винодельческих компаний, пока что закупки осуществили 110 из них

Готовность приобрести виноград у фермеров выразили 350 частных винодельческих компаний, пока что закупки осуществили 110 из них

