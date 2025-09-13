https://sputnik-georgia.ru/20250913/rtveli-v-gruzii-na-sbor-urozhaya-vinograda---kak-na-prazdnik---foto-294928573.html
Ртвели в Грузии: на сбор урожая винograда, как на праздник – фото
Ртвели в Грузии: на сбор урожая винограда, как на праздник – фото
Ртвели – это традиционный грузинский праздник сбора урожая винограда, который отмечается ежегодно в сентябре-октябре и является важной частью национальной... 13.09.2025, Sputnik Грузия
Сегодня ртвели проходит в районах Восточной Грузии и поэтапно охватит всю страну, в зависимости от того, когда там виноград достигнет соответствующей кондиции.
22:24 13.09.2025 (обновлено: 23:14 13.09.2025)
Ртвели – это традиционный грузинский праздник сбора урожая винограда, который отмечается ежегодно в сентябре-октябре и является важной частью национальной культуры
Сегодня ртвели проходит в районах Восточной Грузии и поэтапно охватит всю страну, в зависимости от того, когда там виноград достигнет соответствующей кондиции.
Ртвели проходит довольно активно в регионе Кахети на востоке Грузии
Винные заводы в регионе Кахети уже переработали до 24 тысяч тонн винограда
В 2024 году в Грузии собрали и переработали рекордное количество винограда – почти 320 тысяч тонн
Урожай собирают сейчас в районах Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани и Кварели
Поэтапно ртвели охватит всю страну, в зависимости от того, когда там созреет виноград
Виноград на заводы уже сдали около 1,5 тысячи фермеров
Круглосуточный штаб для содействия проведению ртвели действует в городе Телави
Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем"
До этого, пять лет подряд с 2020 года, правительство субсидировало закупку винограда у фермеров частными предприятиями
Однако теперь решено, что такие субсидии выделяться уже не будут, а остатки винограда закупит госкомпания
Готовность приобрести виноград у фермеров выразили 350 частных винодельческих компаний, пока что закупки осуществили 110 из них
