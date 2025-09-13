Суд Грузии арестовал счета родителей экс-партнера Иванишвили по делу о краже биткойнов

https://sputnik-georgia.ru/20250913/sud-gruzii-arestoval-scheta-roditeley-eks-partnera-ivanishvili-po-delu-o-krazhe-bitkoynov-294921545.html
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Суд арестовал счета родителей бывшего партнера основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Суд в марте 2025 года признал Бачиашвили виновным в хищении около 9 тысяч биткойнов и в легализации незаконных доходов, приговорив его к 11 годам лишения свободы. По данным прокуратуры, помимо банковских счетов, арестованы также и активы, приобретенные для родителей Георгием Бачиашвили с 2015 года. В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткойнов Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. В мае 2025 года суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. Ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий, как бывшему председателю Фонда соинвестирования. По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда, "ненадлежащим образом исполнял свои обязанности" в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС". Также Бачиашвили обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии, так как, находясь под следствием, он тайно выехал из Грузии 4 марта 2025 года. Бачиашвили был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола и задержан 27 мая. В данный момент он находится в одной из тюрем Грузии.
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Суд арестовал счета родителей бывшего партнера основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили по делу о присвоении крупной суммы криптовалюты, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Суд в марте 2025 года признал Бачиашвили виновным в хищении около 9 тысяч биткойнов и в легализации незаконных доходов, приговорив его к 11 годам лишения свободы.
По данным прокуратуры, помимо банковских счетов, арестованы также и активы, приобретенные для родителей Георгием Бачиашвили с 2015 года.
В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткойнов Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту.
В мае 2025 года суд обязал Бачиашвили выплатить 9 тысяч биткоинов в пользу Иванишвили. Ему также было предъявлено обвинение в неисполнении служебных полномочий, как бывшему председателю Фонда соинвестирования.
По версии следствия, Георгий Бачиашвили как генеральный директор Фонда, "ненадлежащим образом исполнял свои обязанности" в вопросе инвестирования в проект строительства "Мтквари ГЭС".
Также Бачиашвили обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Грузии, так как, находясь под следствием, он тайно выехал из Грузии 4 марта 2025 года.
Бачиашвили был объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола и задержан 27 мая. В данный момент он находится в одной из тюрем Грузии.