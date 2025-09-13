https://sputnik-georgia.ru/20250913/vybory---2025-za-kreslo-mera-tbilisi-budut-borotsya-9-chelovek-294920017.html

Выборы - 2025: за кресло мэра Тбилиси будут бороться 9 человек

Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы 13.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала список кандидатов на пост мэра Тбилиси, в списке оказались девять человек. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Для победы кандидату нужно получить поддержку более 50% голосов избирателей. В выборах примут участие:Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа — сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло — крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные — в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

