Выборы - 2025: за кресло мэра Тбилиси будут бороться 9 человек

Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы 13.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-13T18:18+0400
2025-09-13T18:18+0400
2025-09-13T18:18+0400
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала список кандидатов на пост мэра Тбилиси, в списке оказались девять человек. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Для победы кандидату нужно получить поддержку более 50% голосов избирателей. В выборах примут участие:Выборы в Тбилиси В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа — сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека. Тбилисское сакребуло — крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные — в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода. В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе. По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий.
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала список кандидатов на пост мэра Тбилиси, в списке оказались девять человек.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Для победы кандидату нужно получить поддержку более 50% голосов избирателей.
В выборах примут участие:
№1 Теймураз Бокелавадзе – "Отечество, язык, вера";
№3 Зураб Махарадзе – "Консерваторы за Грузию";
№7 Каха Кукава – "Свободная Грузия";
№8 Отар Читанава –"Альянс патриотов Грузии";
№9 Ираклий Купрадзе –"Сильная Грузия – Лело";
№11 Георгий Лилуашвили – "Грузия";
№12 Георгий Гачечиладзе – "Партия зеленых";
№36 Яго Хвичия – "Гирчи";
№41 Каха Каладзе – " Грузинская мечта".
В столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа — сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека.
Тбилисское сакребуло — крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные — в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода.
Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы.
В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе.
По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий.