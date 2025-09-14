https://sputnik-georgia.ru/20250914/aviakompaniya-wizz-air-anonsirovala-prekraschenie-poletov-iz-kutaisi-v-venu-294935109.html

Авиакомпания Wizz Air анонсировала прекращение полетов из Кутаиси в Вену

Авиакомпания Wizz Air анонсировала прекращение полетов из Кутаиси в Вену

Sputnik Грузия

Пассажиры получат забронированные на эти рейсы билеты в виде бонусных баллов WIZZ или возможности перебронирования 14.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-14T17:05+0400

2025-09-14T17:05+0400

2025-09-14T17:31+0400

новости

грузия

кутаиси

wizzair

вена

туризм

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air постепенно прекратит полеты из Кутаиси в Вену, информацию авиакомпания подтвердила медиаплатформе BM.ge. Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы из аэропорта Кутаиси в Вену четыре раза в неделю, а с ноября – три раза. Точное время прекращения рейсов Кутаиси-Вена неизвестно. Как сообщила авиакомпания, рейсы в австрийскую столицу будут отменяться постепенно. Авиакомпания, открывшая свою базу в Вене в 2018 году, заявила, что рост аэропортовых цен, налогов и сборов за наземное обслуживание сделал операции несовместимыми с ее моделью лоукостера. Пассажиры получат забронированные на эти рейсы билеты в виде бонусных баллов WIZZ или возможности перебронирования. Wizz Air с 2022 года является лидером на грузинском авиационном рынке. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 24 направлениям в 13 странах, включая недавно возобновленные направления в Мадрид, Гамбург и Лион. По данным за семь месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии около 900 тысяч пассажиров. За этот период авиакомпания выполнила около 4,8 тысячи рейсов в Кутаиси и обратно, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

вена

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, кутаиси, wizzair, вена, туризм, экономика