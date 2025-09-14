https://sputnik-georgia.ru/20250914/bilety-na-vyezdnye-matchi-sbornoy-gruzii-otbora-na-chm-2026-na-dnyakh-postupyat-v-prodazhu-294934772.html
Билеты на выездные матчи сборной Грузии отбора на ЧМ-2026 на днях поступят в продажу
Билеты на выездные матчи сборной Грузии отбора на ЧМ-2026 на днях поступят в продажу
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в турнирной таблице группы Е с 3 очками
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Билеты на выездные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу для болельщиков сборной Грузии поступят в продажу 16 и 17 сентября на сайте BILETEBI.GE, сообщили в Федерации футбола. После двух туров сборная Грузии занимает второе место в турнирной таблице группы Е с 3 очками. На первом – Испания (6), на третьем – Турция (3), на последнем – Болгария (0). При покупке билетов каждый пользователь обязан предоставить следующую информацию: номер паспорта, номер телефона, адрес электронной почты, имя и фамилию (латиницей). Необходимо, чтобы информация, предоставленная при покупке билета, полностью соответствовала данным владельца билета. Один пользователь может приобрести не более двух билетов. Для получения купленных билетов необходимо установить на телефон приложение RFEF Tickets Испанской федерации футбола (IOS/Android). Зарегистрироваться в приложении нужно используя адрес электронной почты, указанный при покупке билетов на BILETEBI.GE. Пользователь получит купленный билет в приложении RFEF Tickets в течение одной недели до матча. При входе на стадион необходимо предъявить электронный билет, полученный в приложении, и документ, удостоверяющий личность. Купленные билеты будут отправлены на адрес электронной почты, указанный на сайте BILETEBI.GE, за два дня до матча. При проходе на стадион необходимо предъявить билет, полученный по электронной почте, и удостоверение личности. Первую встречу отборочного цикла против Турции сборная Грузии 4 сентября уступила со счетом 2:3, а спустя три дня выиграла у Болгарии (3:0). Оба матча прошли в Тбилиси.
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Билеты на выездные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу для болельщиков сборной Грузии поступят в продажу 16 и 17 сентября на сайте BILETEBI.GE
, сообщили в Федерации футбола.
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в турнирной таблице группы Е с 3 очками. На первом – Испания (6), на третьем – Турция (3), на последнем – Болгария (0).
Билеты на матч Испания-Грузия поступят в продажу 16 сентября в 12:00. Стоимость билета – 115 лари. Билеты находятся в гостевом секторе – Away Sector Visitante.
При покупке билетов каждый пользователь обязан предоставить следующую информацию: номер паспорта, номер телефона, адрес электронной почты, имя и фамилию (латиницей).
Необходимо, чтобы информация, предоставленная при покупке билета, полностью соответствовала данным владельца билета. Один пользователь может приобрести не более двух билетов.
Для получения купленных билетов необходимо установить на телефон приложение RFEF Tickets Испанской федерации футбола (IOS/Android).
Зарегистрироваться в приложении нужно используя адрес электронной почты, указанный при покупке билетов на BILETEBI.GE. Пользователь получит купленный билет в приложении RFEF Tickets в течение одной недели до матча.
При входе на стадион необходимо предъявить электронный билет, полученный в приложении, и документ, удостоверяющий личность.
Продажа билетов на матч Турция-Грузия начнется 17 сентября в 12:00. Стоимость билета – 85 лари. Билеты расположены в секторах 316A, 316B и 317 стадиона.
Купленные билеты будут отправлены на адрес электронной почты, указанный на сайте BILETEBI.GE, за два дня до матча. При проходе на стадион необходимо предъявить билет, полученный по электронной почте, и удостоверение личности.
Первую встречу отборочного цикла против Турции сборная Грузии 4 сентября уступила со счетом 2:3, а спустя три дня выиграла у Болгарии (3:0). Оба матча прошли в Тбилиси.