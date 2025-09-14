https://sputnik-georgia.ru/20250914/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-sentyabrya-2025-294778027.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 сентября 2025

По православному церковному календарю 14 сентября отмечают начало индикта, или церковный Новый год, то есть Новолетие 14.09.2025, Sputnik Грузия

По церковному календарю 14 сентября отмечают день памяти cвятых Симеона, Марфы, Иисуса, Аифала, Аммуна, Каллисты, Евода, Ермогена и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.НоволетиеПо православному церковному календарю 14 сентября отмечают начало индикта, или церковный Новый год (Новолетие).Праздновать начало нового года с 1 сентября (по старому стилю) Константин Великий (306-337) постановил в 312 году, что было связано в первую очередь с системой установки и сбора податей, иначе говоря, с началом нового финансового года.Эту традицию христианская Церковь восприняла не сразу – отмечать начало нового года 14 сентября по новому стилю церковнослужители начали в VI веке.Традиция отмечать церковное Новолетие перешла из Византии и на Русь, хотя в народе единой даты встречи Нового года не было долгое время, даже после принятия христианства. Новогодними чаще всего признавались дни, близкие к весеннему равноденствию.Московский церковный собор окончательно определил дату Новолетия – 1 сентября (14 сентября по новому стилю) – только в 1492 году.Петр Великий, ориентируясь на Европу, отменив прежнюю традицию вести летоисчисление от сотворения мира, повелел считать даты от Рождества Христова. Он приказал Новый год праздновать через семь дней после Рождества. По-новому наступление Нового года впервые отпраздновали в 1700 году.С юлианского на григорианский календарь, принятый в Европе, Россия перешла в 1918 году. Православная церковь на новый стиль не перешла, соответственно, все церковные праздники отмечаются по юлианскому календарю, в том числе и Новолетие.Симеон СтолпникПо церковному календарю 14 сентября поминают преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу.Родился будущий святой в христианской семье в селении Сисан в Каппадокии. Пасти овец своего отца Симеон стал с 13 лет. Как-то услышав Евангельские заповеди блаженств в церкви, он был потрясен их глубиной. Решив стать монахом, в 18 лет он покинул родительский дом и принял постриг в соседнем монастыре, где провел в монашеских подвигах некоторое время.Затем он уединился в сирийской пустыне, где положил начало новому виду подвижничества – столпничеству. Построив столп в несколько метров высотой, преподобный, поселившись на нем, почти непрерывно молился и размышлял о Боге.Преподобный постепенно увеличивал высоту столпа, на котором стоял. Последний его столп был высотой в 40 локтей; вокруг него была сооружена двойная ограда, чтобы толпы людей не нарушали молитвенную сосредоточенность преподобного.Женщины за ограду вообще не допускались. Не сделал преподобный исключения даже для собственной матери. Она умерла, приникнув к ограде, окружавшей столп, так и не добившись свидания. Преподобный попросил принести к нему материнский гроб. Святой простился с усопшей матерью благоговейно, и ее мертвое лицо засияло блаженной улыбкой.В усиленных монашеских подвигах преподобный провел 80 лет, из них 47 он простоял на столпе. Бог даровал ему исполнить поистине апостольское служение в столь необычных условиях. Многие язычники приняли Крещение, потрясенные нравственной стойкостью и телесной крепостью, которые Господь даровал своему подвижнику.Первым узнал о кончине преподобного его ближайший ученик Антоний. Встревоженный тем, что наставник в течение трех дней не показывался народу, он поднялся на столп и нашел его мертвое тело, склоненное в молитве. Произошло это в 459 году.Иисус НавинПо церковному календарю 14 сентября поминают святого Иисуса Навина – вождя народа израильского после смерти пророка Моисея, который ввел в Землю обетованную еврейский народ.Господь, посредством Иисуса Навина, которому являлся Архистратиг Михаил, явил великие чудеса. Так, через реку Иордан евреи прошли, как по суше, стены города Иерихона, осажденного евреями, сами собой пали после того, как вокруг города носили Ковчег Завета в течение семи дней. Кроме того, вождь израильского народа по Божьему велению остановил движение солнца во время сражения с неприятелем и продлил день до тех пор, пока победа не была одержана.Навин после окончания войны разделил Землю обетованную между 12 Израильскими коленами. Он скончался в 110 лет, заповедовав народу хранить закон Моисеев. Произошло это в XVI веке до Рождества Христова.АифалПо церковному календарю 14 сентября поминают мученика Аифала, пострадавшего за веру в IV веке.Святой Аифал был диаконом. Мученика за исповедание имени Христова по приказу персидского царя Сапора II забили камнями в 380 году.Святые мученикиПо церковному календарю 14 сентября поминают 40 дев-христианок и диакона Аммуна, просветившего их светом веры Христовой.Христианки и диакон при римском императоре Ликинии мученически скончались за Христа в городе Адрианополе Македонском в начале IV века. Правитель Вавд, чтобы принудить мучеников отречься, подверг их жестоким пыткам.Затем их отправили в Ираклию, где вновь подвергли жестоким пыткам, чтобы принудить поклониться идолам, но мученики мужественно отказались отречься. После продолжительных истязаний Аммуна и восемь дев обезглавили, десять христианок сожгли, шесть скончались после того, как в уста им вложили раскаленное железо, шестерых закололи ножом, а остальных зарубили мечами.Каллиста, Евод и ЕрмогенПо церковному календарю 14 сентября поминают мучеников Каллисту и ее родных братьев – Евода и Ермогена, пострадавших за веру.Каллиста, Евод и Ермоген были никомидийскими христианами. Перед судом правителя-язычника они предстали за исповедание веры. Их казнили за отказ принести жертву языческим идолам. Произошло это в 309 году.ИмениныПо церковному календарю 14 сентября именины отмечают Марфа, Татиана, Наталия и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников.

