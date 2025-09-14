https://sputnik-georgia.ru/20250914/kto-budet-borotsya-za-post-mera-v-krupnykh-gorodakh-gruzii-294924449.html
Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии
Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии
Sputnik Грузия
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны 14.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-14T09:01+0400
2025-09-14T09:01+0400
2025-09-14T09:01+0400
выборы
выборы в местные органы власти в грузии 2025
выборы в местные органы власти в грузии
тбилиси
рустави
кутаиси
политика
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные о кандидатах на посты мэров в крупных городах страны – Рустави, Кутаиси и Батуми. Выборы пройдут 4 октября 2025 года. Победителем на выборах станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. На пост мэра Рустави претендуют всего два кандидата: За пост мэра Кутаиси будут бороться три человека:А вот в Батуми на кресло мэра претендуют сразу пять человек:Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
рустави
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, тбилиси, рустави, кутаиси, политика, новости, грузия
выборы, выборы в местные органы власти в грузии 2025, выборы в местные органы власти в грузии, тбилиси, рустави, кутаиси, политика, новости, грузия
Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные о кандидатах на посты мэров в крупных городах страны – Рустави, Кутаиси и Батуми.
Выборы пройдут 4 октября 2025 года. Победителем на выборах станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей.
На пост мэра Рустави претендуют всего два кандидата:
№25 Тамар Кекенадзе – "Гахария за Грузию"
№41 Нино Лацабидзе – "Грузинская мечта".
За пост мэра Кутаиси будут бороться три человека:
№11 Георгий Амаглобели – "Грузия"
№25 Паата Закареишвили – "Гахария за Грузию"
№41 Давид Эремеишвили – "Грузинская мечта".
А вот в Батуми на кресло мэра претендуют сразу пять человек:
№1 Тамар Микеладзе – "Отечество, язык, вера"
№5 Звиад Квирикадзе – "Наша объединенная Грузия"
№25 Гоча Гугунава – "Гахария за Грузию"
№41 Георгий Цинцадзе – "Грузинская мечта"
№42 Кахабер Цискаридзе – независимый кандидат.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.