Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии

Кто будет бороться за пост мэра в крупных городах Грузии

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны 14.09.2025

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные о кандидатах на посты мэров в крупных городах страны – Рустави, Кутаиси и Батуми. Выборы пройдут 4 октября 2025 года. Победителем на выборах станет кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. На пост мэра Рустави претендуют всего два кандидата: За пост мэра Кутаиси будут бороться три человека:А вот в Батуми на кресло мэра претендуют сразу пять человек:Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

