Легенды "Аякса" и тбилисского "Динамо" сыграют в столице Грузии 19 октября

Легенды "Аякса" и тбилисского "Динамо" сыграют в столице Грузии 19 октября

14.09.2025

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Легенды амстердамского "Аякса" 19 октября приедут в столицу Грузии на матч с ветеранами "Динамо" Тбилиси в честь празднования 100-летия тбилисского клуба, сообщили в пресс-службе клуба. Матч между легендами начнется в 19:00 и пройдет на стадионе "Динамо Арена". Билеты на встречу поступят в продажу в понедельник, 15 сентября, на сайте TKT.GE. Стоимость билетов составит 10, 15, 20, 25 и 30 лари. Что касается состава команд, которые выйдут на поле, то имена легендарных игроков организаторы раскроют позже. "Динамо" – самая известная из грузинских команд, одна из сильнейших команд чемпионата СССР. Двадцать раз "Динамо" выигрывал медали чемпионата СССР, включая два чемпионства в 1964 и 1978 годах. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб "Карл Цейсс" со счетом 2:1. Клуб был основан осенью 1925 года в составе спортивного общества "Динамо" – организации, связанной со светскими структурами МВД. Первую встречу, правда, товарищескую, тбилисские футболисты провели в гостях против бакинских динамовцев. Более опытные хозяева одержали победу – 1:0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

