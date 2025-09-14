https://sputnik-georgia.ru/20250914/rtveli-2025-goskompaniya-nachala-zakupat-vinograd-u-fermerov-294923883.html

Ртвели 2025: госкомпания начала закупать виноград у фермеров

Ртвели 2025: госкомпания начала закупать виноград у фермеров

Закупать поврежденный виноград будет государственная "Компания по управлению урожаем" по цене 1 лари за 1 кг 14.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Фермеры получили возможность сдать поврежденный градом виноград, сообщает Национальное агентство вина. По информации Национального агентства вина, в муниципалитетах Телави и Ахмета из-за обильных осадков и сильного града были повреждены сельскохозяйственные угодья, в том числе, по предварительным данным, до 150 гектаров виноградников.Закупать поврежденный виноград будет государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1 лари за 1 килограмм.Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы на данном этапе охватили муниципалитеты региона Кахети: Дедоплисцкаро, Сигнахи, Гурджаани и Кварели. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград созреет. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари ($0,56) за кг, виноград других сортов – 1,2 лари ($0,44) за кг, виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари ($0,37) за кг. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 27 тысяч тонн винограда. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

