Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость

Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси 14.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2025 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. По данным "Сакстата", в период с января по июнь 2025 года в Грузии родилось около 17,7 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 22,7 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси. Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,6 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,3 тысячи и регион Кахети – 901. В Аджарии в первой половине 2025 года прирост населения составил 296, в Тбилиси – 406. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

