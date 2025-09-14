https://sputnik-georgia.ru/20250914/smertnost-v-gruzii-prodolzhaet-prevyshat-rozhdaemost-294924737.html
Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
Sputnik Грузия
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси 14.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-14T13:51+0400
2025-09-14T13:51+0400
2025-09-14T13:52+0400
тбилиси
аджария
имерети
общество
новости
грузия
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280340257_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_156292c87d00985008719c1b4b30aa80.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2025 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. По данным "Сакстата", в период с января по июнь 2025 года в Грузии родилось около 17,7 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 22,7 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси. Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,6 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,3 тысячи и регион Кахети – 901. В Аджарии в первой половине 2025 года прирост населения составил 296, в Тбилиси – 406. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аджария
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280340257_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7594e6d3835fa55a29a195bf1f198604.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тбилиси, аджария, имерети, общество, новости, грузия, сакстат
тбилиси, аджария, имерети, общество, новости, грузия, сакстат
Смертность в Грузии продолжает превышать рождаемость
13:51 14.09.2025 (обновлено: 13:52 14.09.2025)
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован за шесть месяцев 2025 года в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года.
По данным "Сакстата", в период с января по июнь 2025 года в Грузии родилось около 17,7 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 22,7 тысячи человек.
Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться во всех регионах Грузии, кроме Аджарии и Тбилиси.
Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 1,6 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 1,3 тысячи и регион Кахети – 901.
В Аджарии в первой половине 2025 года прирост населения составил 296, в Тбилиси – 406.