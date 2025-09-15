https://sputnik-georgia.ru/20250915/294951304.html

МИД Великобритании не смог доказать причастность России к беспилотникам над Польшей

ТБИЛИСИ, 15 сен – Sputnik. МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина якобы из-за нарушения воздушного пространства Польши, однако подтверждающих фактов предоставлено не было, передает сообщение российской дипмиссии в королевстве РИА Новости .Как уточняется в комментарии российской дипмиссии, посол был приглашен в Форин Офис (МИД Великобритании - ред.) в понедельник. Там ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в небе Польши.Также российской стороной была озвучена просьба уточнить, как во внешнеполитическом ведомстве представляют себе мотивы или причины направления российских дронов в сторону Польши, однако ответа не последовало."Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". Несложно их перечислить. Контраргументов нам представлено не было", – сказано в комментарии посольства.Происшествие с БПЛАПольский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь на среду в небе над Польшей были сбиты беспилотники. Позже он заявил, что БПЛА были "российскими", однако доказательств этому не привел.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это, что руководство ЕС и Североатлантического альянса постоянно пытаются обвинить Москву в провокациях, но при этом не приводят аргументов.В белорусском оборонном ведомстве обратили внимание на то, что оповестили польскую сторону о приближении неизвестных летательных аппаратов. Это позволило стране-соседке оперативно отреагировать и поднять в воздух свои дежурные силы. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО Беларуси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

