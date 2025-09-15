https://sputnik-georgia.ru/20250915/britanskiy-ekspert-zapadnye-smi-iskazhayut-kartinu-proiskhodyaschego-v-gruzii-294944091.html

Британский эксперт: западные СМИ искажают картину происходящего в Грузии

Британский эксперт: западные СМИ искажают картину происходящего в Грузии

Sputnik Грузия

Британский дипломат станет ведущим политической программы на телеканале Грузии "Имеди" 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T12:51+0400

2025-09-15T12:51+0400

2025-09-15T12:51+0400

грузия

новости

великобритания

тбилиси

европа

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22832/32/228323209_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_a48a4d1985116cbc163163acd40137cf.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Британский дипломат и эксперт по глобальным кризисам Ян Прауд считает, что события в Грузии в западных СМИ подаются односторонне, и заявляет о намерении представить обществу более объективный и сбалансированный взгляд на происходящее в стране. Накануне в эфире передачи "Имеди LIVE" стало известно, Ян Прауд станет ведущим новой программы, которую телеканал "Имеди" предложит зрителям в ближайшем будущем. По его словам, события в Грузии подаются односторонне, а его цель – показать их обществу более объективно. Как отметил Прауд, в рамках новой программы он планирует обсуждать глобальные вызовы, роль Грузии в быстро меняющемся мировом ландшафте, а также привлекать к беседам международных экспертов. Дипломат подчеркнул, что намерен вести диалог и с теми, кто с ним не согласен: Рассказывая о своей биографии, Ян Прауд подчеркнул, что он вышел из рабочей семьи и построил карьеру дипломата благодаря опыту и упорству, работая в условиях высокого давления.Ян Прауд – британский дипломат с более чем 20-летним опытом работы в дипломатической службе Великобритании. С 2014 по 2019 годы работал в посольстве Великобритании в Москве, где занимался вопросами санкционной политики, экономическими вопросами и кризисным управлением. Ранее участвовал в международных миссиях в Афганистане и Таиланде, а также в подготовке саммита G8. Эксперт в области глобальных кризисов, международной безопасности и стратегической дипломатии, владеет русским и тайским языками. После завершения дипломатической карьеры продолжает заниматься аналитикой и консультированием в международных вопросах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, великобритания, тбилиси, европа, политика