Британский эксперт: западные СМИ искажают картину происходящего в Грузии
15.09.2025
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Британский дипломат и эксперт по глобальным кризисам Ян Прауд считает, что события в Грузии в западных СМИ подаются односторонне, и заявляет о намерении представить обществу более объективный и сбалансированный взгляд на происходящее в стране. Накануне в эфире передачи "Имеди LIVE" стало известно, Ян Прауд станет ведущим новой программы, которую телеканал "Имеди" предложит зрителям в ближайшем будущем. По его словам, события в Грузии подаются односторонне, а его цель – показать их обществу более объективно. Как отметил Прауд, в рамках новой программы он планирует обсуждать глобальные вызовы, роль Грузии в быстро меняющемся мировом ландшафте, а также привлекать к беседам международных экспертов. Дипломат подчеркнул, что намерен вести диалог и с теми, кто с ним не согласен: Рассказывая о своей биографии, Ян Прауд подчеркнул, что он вышел из рабочей семьи и построил карьеру дипломата благодаря опыту и упорству, работая в условиях высокого давления.Ян Прауд – британский дипломат с более чем 20-летним опытом работы в дипломатической службе Великобритании. С 2014 по 2019 годы работал в посольстве Великобритании в Москве, где занимался вопросами санкционной политики, экономическими вопросами и кризисным управлением. Ранее участвовал в международных миссиях в Афганистане и Таиланде, а также в подготовке саммита G8. Эксперт в области глобальных кризисов, международной безопасности и стратегической дипломатии, владеет русским и тайским языками. После завершения дипломатической карьеры продолжает заниматься аналитикой и консультированием в международных вопросах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
