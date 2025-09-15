https://sputnik-georgia.ru/20250915/deputat-radikalnaya-oppozitsiya-ne-sposobna-siloy-smenit-vlast-v-gruzii-294946043.html
Депутат: радикальная оппозиция не способна силой сменить власть в Грузии
Депутат: радикальная оппозиция не способна силой сменить власть в Грузии
Тенгиз Шарманашвили не видит у оппозиции ресурсов для организации беспорядков, которые могли бы вынудить власти уйти в отставку 15.09.2025
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, а все, кто предпримет незаконные действия, понесут ответственность по закону, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили был задержан на прошлой неделе. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Депутат напомнил, что свобода собраний и выражения мнения в Грузии гарантирована Конституцией. Однако, по его словам, если акции приобретают незаконный характер, власти имеют полное право на вмешательство. Он также подчеркнул, что оппозиционные силы пытаются показать активность своим зарубежным покровителям, чтобы оправдать получаемую от них финансовую поддержку, но достичь реального результата им не удастся. Хабеишвили и его соратника Муртаза Зоделава задержали 11 сентября по делу о попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Хабеишвили предъявлены обвинения в обещании взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичных призывах к свержению власти. Касательно Зоделава, ему предъявлено обвинение "в незаконном вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела". В качестве меры пресечения Хабеишвили суд избрали заключение под стражу. Что касается Зоделава, то члену "Нацдвижения" избрана мера пресечения в виде залога. Он должен выплатить 25 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
