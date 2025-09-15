https://sputnik-georgia.ru/20250915/do-20-kilogrammov-marikhuany-nashli-u-inostrantsa-v-aeroportu-tbilisi-294947448.html

До 20 килограммов марихуаны нашли у иностранца в аэропорту Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Расфасованную в пакеты марихуану, общим весом до 20 килограммов, обнаружили у 37-летнего иностранца в Тбилисском международном аэропорту, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, во время осмотра багажа обвиняемого в аэропорту Тбилиси сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 19,4 килограмма марихуаны, расфасованной в 34 упаковки. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении наркотических веществ в особо крупном размере, также в незаконном ввозе на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере. Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

