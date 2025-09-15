https://sputnik-georgia.ru/20250915/gruziya-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-izrailem-v-sfere-selskogo-khozyaystva-i-torgovli-294950439.html
Грузия укрепляет сотрудничество с Израилем в сфере сельского хозяйства и торговли
Грузия укрепляет сотрудничество с Израилем в сфере сельского хозяйства и торговли
Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем в 29 млн долларов 15.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия и Израиль договорились создать рабочую группу по развитию сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства и торговли, а также подготовить меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Минсельхоз Грузии. Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили встретился в Тбилиси с министром сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Израиля Ави Дихтером. На встрече стороны акцентировали внимание на важности развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Было отмечено, что Грузия может стать конкурентоспособной на израильском рынке благодаря таким товарам, как вино, мед и сухофрукты, а импорт современных сельскохозяйственных технологий и ирригационных систем из Израиля в Грузию увеличится. "Мы собираемся создать группу, которая будет работать над дальнейшим развитием отношений между Грузией и Израилем, чтобы вывести их на новый уровень. Мы настроены очень оптимистично, нам ещё многому предстоит научиться друг у друга", - сказал Дихтер. Министр отметил, что это его первый визит в Грузию. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. За первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем в 29 млн долларов. Импорт из Израиля составил - немногим более 12,5 млн. Грузия экспортирует в Израиль в основном вино, мед, сухофрукты и орехи.
Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили встретился в Тбилиси с министром сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Израиля Ави Дихтером.
"Между двумя странами существуют большие возможности как в плане торговли сельскохозяйственной продукцией, так и обмена опытом. Мы обсудили этот вопрос и решили создать рабочую группу, которая определит приоритеты, отвечающие интересам обеих стран", — заявил Сонгулашвили.
На встрече стороны акцентировали внимание на важности развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Было отмечено, что Грузия может стать конкурентоспособной на израильском рынке благодаря таким товарам, как вино, мед и сухофрукты, а импорт современных сельскохозяйственных технологий и ирригационных систем из Израиля в Грузию увеличится.
"Мы собираемся создать группу, которая будет работать над дальнейшим развитием отношений между Грузией и Израилем, чтобы вывести их на новый уровень. Мы настроены очень оптимистично, нам ещё многому предстоит научиться друг у друга", - сказал Дихтер.
Министр отметил, что это его первый визит в Грузию.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.
Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. За первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля.
Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем в 29 млн долларов. Импорт из Израиля составил - немногим более 12,5 млн.
Грузия экспортирует в Израиль в основном вино, мед, сухофрукты и орехи.