Грузия укрепляет сотрудничество с Израилем в сфере сельского хозяйства и торговли

Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем в 29 млн долларов 15.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия и Израиль договорились создать рабочую группу по развитию сотрудничества между странами в сфере сельского хозяйства и торговли, а также подготовить меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Минсельхоз Грузии. Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили встретился в Тбилиси с министром сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Израиля Ави Дихтером. На встрече стороны акцентировали внимание на важности развития экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Было отмечено, что Грузия может стать конкурентоспособной на израильском рынке благодаря таким товарам, как вино, мед и сухофрукты, а импорт современных сельскохозяйственных технологий и ирригационных систем из Израиля в Грузию увеличится. "Мы собираемся создать группу, которая будет работать над дальнейшим развитием отношений между Грузией и Израилем, чтобы вывести их на новый уровень. Мы настроены очень оптимистично, нам ещё многому предстоит научиться друг у друга", - сказал Дихтер. Министр отметил, что это его первый визит в Грузию. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. За первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем в 29 млн долларов. Импорт из Израиля составил - немногим более 12,5 млн. Грузия экспортирует в Израиль в основном вино, мед, сухофрукты и орехи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

