Какой сегодня церковный праздник: 15 сентября 2025

Sputnik Грузия

По церковному календарю 15 сентября отмечают день памяти святых Маманта, Феодота, Руфины, Антония, Феодосия и других 15.09.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мамант, Феодот и РуфинаПо церковному календарю 15 сентября поминают мученика Маманта, отца его Феодота и мать Руфину.Жил будущий святой в Пафлагонии (область на севере современной Турции) в III веке. Родился Мамант в тюрьме, где его мать-христианка Руфина находилась в заключении. Мать мальчика скончалась вскоре после его рождения, а отец умер еще раньше в заточении.Маманта на воспитание взяла богатая вдова-христианка Аммия. Юноша рос рассудительным, мудрым и с интересом учился. Сверстникам он много рассказывал о вере в Спасителя. Некоторые его товарищи после этих разговоров приняли христианство.Когда об этом донесли властям, Маманта доставили на суд к императору Аврелиану, который сначала уговорами, а затем угрозами пытался заставить его отречься. Но юноша мужественно исповедал себя христианином.После пыток Маманта приговорили к казни, но ангел спас юношу, который, скрывшись в горах, построил там церковь. Предание рассказывает, что мученик, получив власть над дикими зверями, собирал их у хижины, где они слушали, как отшельник читает Евангелие. Также исповедник из молока диких коз и ланей делал сыр и раздавал его нищим.Вскоре власти, узнав о христианине, скрывающемся в горах, послали за ним отряд. Случайно столкнувшись с посланными воинами, Мамант радушно их принял и накормил, не скрывая своего имени. Его казнили за исповедание христианской веры.Святые мученикиПо церковному календарю 15 сентября поминают 3 628 мучеников, пострадавших в Никомидии во время правления Диоклетиана (284-305) и Максимиана (284-305).Все они были христиане родом из Александрии. После убийства святого Петра, архиепископа Александрийского, они уверовали в Христа. Взяв с собой жен и детей, они пришли из Александрии в Никомидию и добровольно отдали себя на пытки.Диоклетиан вначале пытался убедить их отречься, но, видя их непреклонность, приказал обезглавить всех, а тела выбросить в горную пропасть. Мощи святых были обнаружены спустя много лет по разным благодатным проявлениям.Антоний и ФеодосийПо церковному календарю 15 сентября поминают преподобных Антония и Феодосия, основателя и устроителя Киево-Печерской лавры.Родился Антоний в христианской семье в городе Любече вблизи Чернигова в начале XI века. Юношей отправившись на святую гору Афон, он принял постриг в одной из обителей и прожил в уединении несколько лет в пещере близ монастыря.Антоний, получив послушание от игумена вернуться на Русь и принести туда традиции афонского монашества, вернулся на родину. Прибыл в 1051 году в Киев, где уже было несколько греческих монастырей, он, не вступая ни в один из существующих, поселился в пещере. Вскоре слава об отшельнике разнеслась, и к нему присоединиться пожелали многие.Никон пришел первым, а Феодосий, родом из Курска, – вторым. Антоний, когда число иноков возросло, удалился жить затворником в другую пещеру. Феодосий, которого выбрали монахи игуменом, ввел в монастыре устав константинопольской Студийской обители, согласно которому имущество братии было общим, монахи постоянно трудились, а каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего.Феодосий, который трудился наравне со всеми, был примером для братии: рубил дрова, носил воду, работал в пекарне и так далее. При обители он устроил богадельню, помогал заключенным в тюрьмах. Киево-Печерская обитель, основанная преподобным Антонием и устроенная святым Феодосием, стала образцом для других русских монастырей.ИмениныПо церковному календарю 15 сентября именины отмечают Ксения, Серафима, Анатолий, Антоний, Василий, Владимир, Виктор, Герман, Демид, Иоанн, Михаил, Леонид, Николай, Петр, Павел, Руфина, Стефан, Феодор, Феодот, Федосий, Филипп и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

