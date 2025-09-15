https://sputnik-georgia.ru/20250915/mirnoy-revolyutsii-ne-suschestvuet--deputat-o-prizyvakh-k-smene-vlasti-v-gruzii-294945283.html
Мирной революции не существует – депутат о призывах к смене власти в Грузии
Мирной революции не существует – депутат о призывах к смене власти в Грузии
Давид Матикашвили напомнил оппонентам, что публичные призывы к свержению власти являются уголовно преследуемыми 15.09.2025
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Действия одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили подпадают под нормы Уголовного кодекса, так как он публично призывал к свержению власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Поводом для ареста Хабеишвили стали его публичные призывы в социальных сетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Существует только одна революция – насильственная, силовая революция, насильственное свержение власти, на которое в Грузии никто не имеет права, подчеркнул политик. Хабеишвили и его соратника Муртаза Зоделава задержали 11 сентября по делу о попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Хабеишвили предъявлены обвинения в обещании взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичных призывах к свержению власти. Что касается Зоделава, то ему предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. В качестве меры пресечения Хабеишвили суд избрал заключение под стражу. Что касается Зоделава, то члену "Нацдвижения" была избрана мера пресечения в виде залога. Он должен выплатить 25 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
