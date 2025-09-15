https://sputnik-georgia.ru/20250915/mvd-gruzii-vozbudilo-delo-protiv-lidera-partii-droa-294943264.html

МВД Грузии возбудило дело против лидера партии "Дроа"

МВД Грузии возбудило дело против лидера партии "Дроа"

Sputnik Грузия

Оппозиционный политик целенаправленно разрисовала предвыборный баннер кандидата на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T10:51+0400

2025-09-15T10:51+0400

2025-09-15T11:43+0400

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

леван хабеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906520_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f241148d8a5da9587d34386daf5929a.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование против одного из лидеров "Коалиции за перемены", лидера оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария по факту повреждения предвыборных баннеров, говорится в заявлении на сайте ведомства. Ранее Хоштария опубликовала видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры от "Грузинской мечты", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с Меги Диасамидзе, задержанной за повреждение агитационного баннера Каладзе. Суд назначил ей залог в размере 2 тысяч лари. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по обращению представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Между тем антиправительственные акции у штаба Кахи Каладзе на прошлой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября у здания штаба произошла драка между протестующими и сторонниками власти, в результате чего были задержаны несколько человек. После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили число участников протестов выросло. Оппозиционные лидеры продолжают призывать сторонников присоединиться к акциям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика