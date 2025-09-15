https://sputnik-georgia.ru/20250915/mvd-gruzii-vozbudilo-delo-protiv-lidera-partii-droa-294943264.html
МВД Грузии возбудило дело против лидера партии "Дроа"
15.09.2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
10:51 15.09.2025 (обновлено: 11:43 15.09.2025)
Оппозиционный политик целенаправленно разрисовала предвыборный баннер кандидата на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование против одного из лидеров "Коалиции за перемены", лидера оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария по факту повреждения предвыборных баннеров, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ранее Хоштария опубликовала видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры от "Грузинской мечты", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с Меги Диасамидзе, задержанной за повреждение агитационного баннера Каладзе. Суд назначил ей залог в размере 2 тысяч лари.
"Правоохранительные органы проводят следственные действия по данному факту. На основании экспертизы будет установлена точная сумма ущерба, после чего последует соответствующая правовая реакция", – отмечается в заявлении МВД.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по обращению представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Между тем антиправительственные акции у штаба Кахи Каладзе на прошлой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября у здания штаба произошла драка между протестующими и сторонниками власти, в результате чего были задержаны несколько человек.
После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили число участников протестов выросло. Оппозиционные лидеры продолжают призывать сторонников присоединиться к акциям.