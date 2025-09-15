https://sputnik-georgia.ru/20250915/mvd-gruzii-zaderzhalo-lidera-partii-droa-elene-khoshtariya-294947060.html
МВД Грузии задержало лидера партии "Дроа" Элене Хоштария
МВД Грузии задержало лидера партии "Дроа" Элене Хоштария
Уголовное дело в отношении Хоштария было возбуждено после обращения представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в МВД 15.09.2025
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа", один из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария задержана в Тбилиси по обвинению повреждении предвыборного баннера, видео ареста опубликовано в социальной сети.
Накануне Хоштария опубликовала видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры от "Грузинской мечты", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с Меги Диасамидзе, задержанной за повреждение агитационного баннера Каладзе. Суд назначил ей залог в размере 2 тысяч лари.
Хоштария была задержана у своего дома в Верийском районе и доставлена в отделение полиции.
Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Уголовное дело в отношении Хоштария было возбуждено после обращения представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в МВД.
Между тем антиправительственные акции у штаба Кахи Каладзе на прошлой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября у здания штаба произошла драка между протестующими и сторонниками власти, в результате чего были задержаны несколько человек.
После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили число участников протестов выросло. Оппозиционные лидеры продолжают призывать сторонников присоединиться к акциям.