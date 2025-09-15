https://sputnik-georgia.ru/20250915/mvd-gruzii-zaderzhalo-lidera-partii-droa-elene-khoshtariya-294947060.html

МВД Грузии задержало лидера партии "Дроа" Элене Хоштария

МВД Грузии задержало лидера партии "Дроа" Элене Хоштария

Sputnik Грузия

Уголовное дело в отношении Хоштария было возбуждено после обращения представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в МВД 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T14:42+0400

2025-09-15T14:42+0400

2025-09-15T15:07+0400

политика

грузия

новости

элене хоштария

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846180_91:301:2400:1600_1920x0_80_0_0_2e825475d7a5fd891a2496be7029fdc8.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Дроа", один из лидеров "Коалиции за перемены" Элене Хоштария задержана в Тбилиси по обвинению повреждении предвыборного баннера, видео ареста опубликовано в социальной сети.Накануне Хоштария опубликовала видео, на котором наносит надпись "Русская мечта" на предвыборный баннер кандидата в мэры от "Грузинской мечты", действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По ее словам, таким образом она выразила солидарность с Меги Диасамидзе, задержанной за повреждение агитационного баннера Каладзе. Суд назначил ей залог в размере 2 тысяч лари.Хоштария была задержана у своего дома в Верийском районе и доставлена в отделение полиции.Следствие ведется по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Уголовное дело в отношении Хоштария было возбуждено после обращения представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в МВД.Между тем антиправительственные акции у штаба Кахи Каладзе на прошлой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября у здания штаба произошла драка между протестующими и сторонниками власти, в результате чего были задержаны несколько человек.После ареста 11 сентября одного из лидеров "Единого национального движения" Левана Хабеишвили число участников протестов выросло. Оппозиционные лидеры продолжают призывать сторонников присоединиться к акциям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, элене хоштария, мвд грузии