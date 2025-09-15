https://sputnik-georgia.ru/20250915/nasilie-nad-podrostkom--izvestnuyu-sportsmenku-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-v-gruzii-294945483.html
Спортсменка в Грузии может предстать перед судом по делу о конфликте с несовершеннолетним
Спортсменка в Грузии может предстать перед судом по делу о конфликте с несовершеннолетним
Sputnik Грузия
Грузинской блогерше и армрестлерше грозит до двух лет тюремного заключения за нападение на несовершеннолетнего 15.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-15T14:51+0400
2025-09-15T14:51+0400
2025-09-15T16:09+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_344eaf1ea90ca9cbe212baa8e1f2cd26.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. За избиение 14-летнего подростка в Грузии популярную грузинскую армрестлершу Хатию Виблиани могут лишить свободы сроком до двух лет, сообщил телеканал "Рустави 2".В соцсетях распространяется видео, на котором Виблиани применяет физическое насилие к несовершеннолетнему прямо на глазах у своего маленького ребенка.По распространенной информации, спортсменка вышла из себя после того, как в одном из супермаркетов подросток сделал ей замечание.Уголовное дело возбуждено по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего", предусматривающей наказание в виде штрафа, либо привлечения к общественным работам на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с возможным ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_55870c7b298996311ee0894e566cace7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Спортсменка в Грузии может предстать перед судом по делу о конфликте с несовершеннолетним
14:51 15.09.2025 (обновлено: 16:09 15.09.2025)
Грузинской блогерше и армрестлерше грозит до двух лет тюремного заключения за нападение на несовершеннолетнего
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. За избиение 14-летнего подростка в Грузии популярную грузинскую армрестлершу Хатию Виблиани могут лишить свободы сроком до двух лет, сообщил телеканал "Рустави 2".
В соцсетях распространяется видео, на котором Виблиани применяет физическое насилие к несовершеннолетнему прямо на глазах у своего маленького ребенка.
По распространенной информации, спортсменка вышла из себя после того, как в одном из супермаркетов подросток сделал ей замечание.
Уголовное дело возбуждено по статье "Насилие в отношении заведомо несовершеннолетнего", предусматривающей наказание в виде штрафа, либо привлечения к общественным работам на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с возможным ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.