Премьер Грузии поздравил школьников и студентов с началом учебного года

Ираклий Кобахидзе поздравил учащихся школ и других образовательных учреждений, а также преподавателей с началом учебного процесса 15.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Образование является основой единства и силы Грузии на фоне вызовов в современном мире, написал премьер-министр Грузии Иракий Кобахидзе на своей странице в соцсети, поздравляя школьников и студентов с началом учебного года. Согласно закону "Об общем образовании", учебный процесс в государственных школах начинается 15 сентября и завершается в первую пятницу после 10 июня. Премьер Грузии вместе с учениками школ поздравил студентов, учителей и родителей. По его словам, непрерывный процесс образования – это путь к развитию критического мышления, познания собственных возможностей и, самое главное, становлению достойным гражданином. "Главные спутники будущего поколения на этом пути – учителя и профессора. Благодарю их за неустанный труд. Спасибо родителям и семьям, чья поддержка и помощь – огромная сила для детей", – отметил он. Особенности учебного процесса в Грузии В школу принимают детей с 6 лет, или если ребенку исполнится 6 лет до конца год, 31 декабря. Полное общее образование в Грузии – 12 лет. Учеба длится два семестра: с сентября по декабрь и с января по июнь. При этом первоклассники и учащиеся 12 класса учатся по май. Учебная неделя длится 5 дней, длина урока 35 минут для первого класса, 40 минут – для второго и 45 минут – для остальных классов. Все учебники в публичных школах Грузии выдают бесплатно, и родителям нужно лишь купить тетради и канцелярские принадлежности. Дневники грузинским школьникам не нужны, оценки ставят в электронные дневники. Оценки начинают ставить лишь со второго семестра 5 класса. В Грузии 10-балльная система оценок, в которой 10 и 9 – высокая оценка, 7-8 – выше среднего, 6 и 5 – средняя, а ниже 5 – низкая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

