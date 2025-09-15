https://sputnik-georgia.ru/20250915/revolyutsiya-rukami-molodezhi-v-gruzii---v-pravyaschey-partii-otsenili-shansy-radikalov-294949669.html
Революция руками молодежи в Грузии - в правящей партии оценили шансы радикалов
Революция руками молодежи в Грузии - в правящей партии оценили шансы радикалов
Лидеры "Грузинской мечты" исключили развитие революционного сценария в стране, поскольку радикальная оппозиция не обладает ни силами, ни ресурсами для... 15.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Соответствующие службы расследуют факты вербовки студентов в Грузии иностранными НПО для участия в акциях протеста, после чего будут приняты соответствующие меры, заявил в правящей партии "Грузинская мечта".
Телеканал "Имеди" распространил эксклюзивную информацию о связи участвующих в протестах молодежных организаций, владельцев университетов, преподавателях и ректоров с иностранными спецслужбами, а также раскрыл личность человека, курирующего эти процессы. Им оказался вице-президент американского НПО Atlas Network Томас Палмер. По данным "Имеди", им разработан план по смене власти в Грузии при помощи т.н. молодежного протеста, которым руководит группа подготовленных молодых людей.
"Мы видели много попыток организовать революцию в столице. Сегодня они уже ввели новшество и хотят привлечь средства через университеты. Еще раз повторяю: все будет расследовано, и будет дан соответствующий ответ", — отметил генсек правящей партии Каха Каладзе.
По его словам, "Грузинская мечта" победит во всех округах на выборах в органы местного самоуправления, поскольку правящая команда представляет интересы грузинского народа.
Он отметил, что единственное желание представителей оппозиционных партий — организовать государственный переворот в стране, что им не удастся.
Как отметил, председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, очевидно, что существует иностранный интерес серьезного противостояния и беспорядков в Грузии.
"Службе государственной безопасности необходимо разобраться абсолютно во всех деталях: откуда поступил этот приказ, кто должен был осуществить кровопролитие, чтобы общественность прекрасно знала имена и фамилии, группы, которые стоят за интересами такого противостояния и беспорядков", – отметил Махашвили.
По словам депутата Давида Матикашвили, практически все схемы, связанные с привлечением молодежи к протестным акциям, раскрыты.
"Используются различные университеты, иностранные акторы, чтобы перенести в Грузию те же методы, что и в Сербии и других странах, где "глубинное государство" создавало очаги напряженности и революции, необходимые глобальным силам", - заявил Матикашвили.
По его словам, власти предупредили молодежь и их родителей об угрозах.
"Не становитесь слепым оружием в руках сил, которые не желают Грузии успеха и прогресса нашей страны", — заявил Матикашвили.
В Службе государственной безопасности подтвердили телеканалу "Имеди" проведение следственным работ. На данном этапе изучаются материалы, обрабатывается информация.
Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти и революции в стране не будет.
На прошлой неделе был задержан один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства.
Хабеишвили, как и ряд других оппозиционных лидеров, также заявил, что день выборов в органы местного самоуправления - 4 октября станет днем смены в стране власти.