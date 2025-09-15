https://sputnik-georgia.ru/20250915/revolyutsiya-rukami-molodezhi-v-gruzii---v-pravyaschey-partii-otsenili-shansy-radikalov-294949669.html

Революция руками молодежи в Грузии - в правящей партии оценили шансы радикалов

Революция руками молодежи в Грузии - в правящей партии оценили шансы радикалов

15.09.2025

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Соответствующие службы расследуют факты вербовки студентов в Грузии иностранными НПО для участия в акциях протеста, после чего будут приняты соответствующие меры, заявил в правящей партии "Грузинская мечта". Телеканал "Имеди" распространил эксклюзивную информацию о связи участвующих в протестах молодежных организаций, владельцев университетов, преподавателях и ректоров с иностранными спецслужбами, а также раскрыл личность человека, курирующего эти процессы. Им оказался вице-президент американского НПО Atlas Network Томас Палмер. По данным "Имеди", им разработан план по смене власти в Грузии при помощи т.н. молодежного протеста, которым руководит группа подготовленных молодых людей.По его словам, "Грузинская мечта" победит во всех округах на выборах в органы местного самоуправления, поскольку правящая команда представляет интересы грузинского народа. Он отметил, что единственное желание представителей оппозиционных партий — организовать государственный переворот в стране, что им не удастся. Как отметил, председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, очевидно, что существует иностранный интерес серьезного противостояния и беспорядков в Грузии. "Службе государственной безопасности необходимо разобраться абсолютно во всех деталях: откуда поступил этот приказ, кто должен был осуществить кровопролитие, чтобы общественность прекрасно знала имена и фамилии, группы, которые стоят за интересами такого противостояния и беспорядков", – отметил Махашвили. По словам депутата Давида Матикашвили, практически все схемы, связанные с привлечением молодежи к протестным акциям, раскрыты. По его словам, власти предупредили молодежь и их родителей об угрозах. "Не становитесь слепым оружием в руках сил, которые не желают Грузии успеха и прогресса нашей страны", — заявил Матикашвили. В Службе государственной безопасности подтвердили телеканалу "Имеди" проведение следственным работ. На данном этапе изучаются материалы, обрабатывается информация. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявили, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти и революции в стране не будет. На прошлой неделе был задержан один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Поводом для ареста оппозиционера стали его публичные призывы в соцсетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысяч долларов силовикам за предоставление служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Хабеишвили, как и ряд других оппозиционных лидеров, также заявил, что день выборов в органы местного самоуправления - 4 октября станет днем смены в стране власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

