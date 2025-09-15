https://sputnik-georgia.ru/20250915/skolko-millionov-zarabotala-gruziya-na-eksporte-myla-s-nachala-goda-294934583.html
Сколько миллионов заработала Грузия на экспорте мыла с начала года
Сколько миллионов заработала Грузия на экспорте мыла с начала года
В январе-июле 2024 года было экспортировано 290 тонн мыла на сумму 1,1 млн долларов 15.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия экспортировала более 625 тонн мыла на сумму в 2,1 млн долларов в январе-июле 2025 года, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, данные обнародовала Национальная служба статистики "Сакстат". В январе-июле 2024 года было экспортировано 290 тонн мыла на сумму 1,1 млн долларов США. Что касается рынков экспорта, то основным рынком сбыта мыла, произведенного в Грузии, являются США, а затем Литва. Топ-5 рынков сбыта, по данным за первые семь месяцев 2025 года, выглядит следующим образом: Что касается импорта мыла, то показатели также выросли, хоть и незначительно.В частности, по данным Службы статистики, в январе-июле 2025 года было импортировано 9,3 тысячи тонн мыла на сумму 20,9 млн долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года – 8,5 тысячи тонна на сумму 19 млн долларов США. В Грузию наибольший объем мыла импортируется из Турции.
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия экспортировала более 625 тонн мыла на сумму в 2,1 млн долларов в январе-июле 2025 года, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, данные обнародовала Национальная служба статистики "Сакстат".
В январе-июле 2024 года было экспортировано 290 тонн мыла на сумму 1,1 млн долларов США.
Что касается рынков экспорта, то основным рынком сбыта мыла, произведенного в Грузии, являются США, а затем Литва. Топ-5 рынков сбыта, по данным за первые семь месяцев 2025 года, выглядит следующим образом:
США – 490,2 тысячи долларов,
Азербайджан – 34,6 тысячи.
Что касается импорта мыла, то показатели также выросли, хоть и незначительно.
В частности, по данным Службы статистики, в январе-июле 2025 года было импортировано 9,3 тысячи тонн мыла на сумму 20,9 млн долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года – 8,5 тысячи тонна на сумму 19 млн долларов США.
В Грузию наибольший объем мыла импортируется из Турции.