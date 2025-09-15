https://sputnik-georgia.ru/20250915/skolko-millionov-zarabotala-gruziya-na-eksporte-myla-s-nachala-goda-294934583.html

Сколько миллионов заработала Грузия на экспорте мыла с начала года

Сколько миллионов заработала Грузия на экспорте мыла с начала года

Sputnik Грузия

В январе-июле 2024 года было экспортировано 290 тонн мыла на сумму 1,1 млн долларов 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T10:01+0400

2025-09-15T10:01+0400

2025-09-15T10:01+0400

экономика

грузия

новости

сша

литва

турция

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/19/282609599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77a16c8553e431431174ac45550a9315.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия экспортировала более 625 тонн мыла на сумму в 2,1 млн долларов в январе-июле 2025 года, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, данные обнародовала Национальная служба статистики "Сакстат". В январе-июле 2024 года было экспортировано 290 тонн мыла на сумму 1,1 млн долларов США. Что касается рынков экспорта, то основным рынком сбыта мыла, произведенного в Грузии, являются США, а затем Литва. Топ-5 рынков сбыта, по данным за первые семь месяцев 2025 года, выглядит следующим образом: Что касается импорта мыла, то показатели также выросли, хоть и незначительно.В частности, по данным Службы статистики, в январе-июле 2025 года было импортировано 9,3 тысячи тонн мыла на сумму 20,9 млн долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года – 8,5 тысячи тонна на сумму 19 млн долларов США. В Грузию наибольший объем мыла импортируется из Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

литва

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша, литва, турция, сакстат